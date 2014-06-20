بضمانة اخصائية التغذية نيكول مفتوم…..تناولي “نمّورة” خالية من الدسم

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يُعتبر حبّ الحياة والشغف تجاه الطعام، لكن بشكل معتدل، عاملين رئيسيين لضمان حياة صحية ناجحة. بحسب ما تقوله اختصاصية التغذية نيكول مفتوم صاحبة موقع www.eatlikenicole.com.

والطبق التالي له مزايا صحية تؤخذ بالاعتبار على الرغم أنه من الحلوى وهو طبق النمورة الذي يعتمد على السميد، والذي يهضمه الجسم بوتيرة أبطأ من الطحين الأبيض، مما يمنع التقلبات السريعة في مستويات الغلوكوز في الدم، لكن من الأفضل الاكتفاء بحصة غذائية واحدة من حلوى النمورة بعد الإفطار للحفاظ على جسم رشيق في رمضان.

مقادير النمّورة:

كوبان من السميد

كوبان من اللبن (الزبادي) الخالي من الدسم

كوب من بديل السكر الطبيعي

5 ملاعق كبيرة من ماء الورد

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الخبيز(باكن باودر)

زيت رذاذ الطهي

بضع حبات من الفستق الحلبي أو اللوز للزينة

طريقة التحضير:

داخل وعاء كبير، ضعي السميد ثم أضيفي الزبادي والمادة المُحلِّية وماء الورد.

اخلطي جميع المكونات للحصول على مزيج متجانس. ثمَّ أضيفي مسحوق الباكن باودر إلى الخليط.

مدّدي العجينة في الصينية بعد دهنها برذاذ الطبخ.

زيّني بقليل من الفستق الحلبي أو اللوز.

اخبزي النمورة في الفرن على حرارة 175 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة.

تلذذي أنت وعائلتك بقطعة من النمورّة الدايت، وألف صحة!