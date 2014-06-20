نانسي عجرم تكتسح وتتجاوز ال4ملايين مشاهد في “حاسة بيك”

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حققت النجمة اللبنانية نانسي عجرم منذ إطلاق أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان “حاسة بيك” نجاحاً كبيراً، بل اكتسحت الساحة الفنية وتصدرت قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة، خاصة بعد أن تجاوزت ال4 ملايين مشاهد عبر موقع اليوتوب، حيث صورت هذه الأغنية التي استقطبت الملايين من المعجبين على طريقة الفيديو كليب، وتصنف في الوقت الحالي ضمن أنجح الأغاني على الإطلاق.

قدمت المطربة اللبنانية المحبوبة نانسي عجرم مجدداً أغنية ناجحة بعد الكليب الذي صورته، تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان، علماً أنها تعاونت في أغنية “حاسة بيك” مع الشاعر خالد تاج الدين، الذي كتب لها الكلمات وأما الألحان فكانت من إبداع خالد عز، والمتتبع لسباق الأغاني العربية على تطبيق أنغامي أي ما يصطلح عليه ب “توب الأغاني العربية”، يجد هذه الفنانة الناجحة ودائمة التألق، تتربع على صدارة القائمة من دون منازع، والملفت للانتباه أن أغنية أخرى لها تحمل عنوان “الحب زي الوتر” احتلت المركز الثاني..أي تصدرت القائمة بأغنيتين، بينما حل في المركز الثالث النجم اللبناني راغب علامة بأغنيته الجميلة والعذبة “تركني لحالي”، وفي المركز الرابع احتلها الفنان وائل جسار بأغنيته “وبتسأليني”، ويليها أغنية تحمل عنوان “عندو الزين” للمطربة أسماء لمنور، التي تموقعت في المرتبة الخامسة، متفوقة في هذا الترتيب على الفنان الكبير مروان خوري بأغنية تحمل عنوان “يا بتكون لإلي”، التي يبدو أنها غادرت بحر هذا الأسبوع قائمة top 5 على تطبيق أنغامي الشهير.

يمكن القول أن المطربين اللبنانيين تمكنوا من احتلال المراتب الأولى بقوة وعن جدارة واستحقاق في هذا السباق الغنائي الذي يعرف منافسة الأجود والأعذب من الأغاني، فبداية من نانسي إلى راغب علامة ثم وائل جسار.

ومن المؤكد أن نانسي عجرم في كل عمل فني جديد تكشف عن خصوصية موهبتها الكبيرة وأدائها الرائع.