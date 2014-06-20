نانسي عجرم وزوجها يخطفان الأنظار ولقب “الثنائي الأرقى”

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اقتنصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم عن جدارة واستحقاق، لقب “الثنائي الأرقى” لأناقة إطلالتيهما خلال مشاركتهما في فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول، وجاء هذا العرفان من جمهور معجبينها، بعد أن شاركتهم بصور التقطتها من هذا الحدث المميز، ومن بين هذه الصور نذكر واحدة جمعتها بحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

لفتت آخر إطلالة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم الانتباه، وحظيت بالكثير من الإعجاب بفعل مظهرها الجذاب والموفقة والتي كان يرافقها بها شريك حياتها وأب بنتيها فادي، ولم تفوت نانسي الفرصة، وقامت بمشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضورها فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول، حيث شببها جمهورها وزوجها بثنائي الأميرة والملك.

ولا يمكن أن نبالغ إذ قلنا أن نانسي عجرم وزوجها، تمكنا من خطف الأنظار فور وصولهما إلى موقع تنظيم سباق الخيل، وبدت الفنانة اللبنانية الشابة بكامل أناقتها وبسحر خاص أكدت فيه بالفعل أنها نجمة، فقد حرصت على ارتداء فستان أسود وأبيض، وانتقت لتزيين شعرها قبعة سوداء، وانتعلت حذاء أسود زاد إطلالتها تميزاً، من جهته ارتدى زوجها طبيب الأسنان فادي بدلة كلاسيكية سوداء ووضع قبعة أنيقة بلون البدلة، حيث منحها معجبيها هي وزوجها لقب “الثنائي الأرقى” بفضل توفيق إطلالتهما، علماً أن النجمة اللبنانية شاركت معجبيها بصور جذابة من فعاليات هذا السباق، نذكر من بينها صورة تذكارية جمعتها بحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصور أخرى وهي جالسة تشاهد جانب من السباق.

وكانت نانسي عجرم قد حضرت الحفل السنوي لـ”Stars On Board “الذي احتضنته بيروت، وكان بصحبتها كذلك زوجها الدكتور فادي الهاشم.

يذكر أن هذه النجمة اللبنانية تتأهب لطرح أحدث ألبوماتها الذي يحمل عنوان “حاسة بيك” خلال الأيام القليلة المقبلة ، وهو الألبوم التاسع في مسار نانسي الفني، وينتظره جمهورها بشغف للتعرف على جديد فنانتهم المحبوبة.