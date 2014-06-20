نانسي عجرم ممثلة لأول مرة في مسلسل تركي مع أنجيلينا جولي

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تأكد مؤخرا ًمشروع خوض المطربة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم لتجربة التمثيل، ولكن ليس في الوطن العربي، وإنما في الدراما التلفزيونية التركية، من خلال المشاركة في سلسلة تلفزيونية تركية يحضر لها في الوقت الحالي، وسوف تقف إلى جانب نجوم عالميين في مجال التمثيل، نذكر من بينهم أنجيلينا جولي، وكذلك اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، علماً أن قصة العمل تسلط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين.

يبدو أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم، تستعد من أجل اقتحام عالم التمثيل، لكن من بوابة تركيا وإلى جانب نجوم عالميين ضمن سلسلة تلفزيونية درامية لها علاقة بمعاناة اللاجئين السوريين، وكان قد كشف المخرج التركي أيوب ديرليك، عن مشروع عمله الفني الجديد، حيث قال أنه سوف يصور مسلسلاً تلفزيونياً جديداً، تشارك فيه الفنانة اللبنانية ناسي عجرم إلى جانب النجمة العالمية أنجيلينا جولي، ولاعب كرة القدم البرتغالي النجم كريستيانو رونالدو، ويحمل المسلسل عنوان “جسر الحياة” Bridge of Life، وتم انتقاء مدينة “غازي عنتاب” Gaziantep الواقعة في جنوب تركيا، من أجل تصوير مشاهد المسلسل الجديد، الذي سوف يعرض على مدار ثلاثة مواسم كاملة في تركيا، وفي نفس الوقت يبث على العديد من القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ولم يخف المخرج التركي أن هذا المسلسل الذي يوصف بالضخم سيضم نجوم عالمين، سوف يحدثون المفاجأة بالنسبة للجمهور المتابع عبر العالم.

الجدير بالإشارة فإن النجمة نانسي عجرم في رصيدها العديد من الجوائز، من بينها جوائز بلاتينية متعددة، كما أنها ظفرت بثلاث جوائز موسيقية عالمية، وتمكنت من تسويق أكثر من مليوني تسجيل لها في العالم العربي.