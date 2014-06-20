نانسي عجرم ووائل كفوري في ضيافة الرئيس اللبناني ميشال عون

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حظيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها والمطرب وائل كفوري، كذلك الملحن سمير صفير وزوجته، باستقبال رسمي من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث استقبلهم في قصر بعبدا وجمعه بهم حديث فني خاص، ويوصف هذا اللقاء بالمهم والتاريخي لهؤلاء النجوم اللبنانيين.

وقام الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية بنشر صورة تذكارية تجمع الرئيس ميشال عون بالوفد الفني داخل قصر بعبدا، كما نشر الملحن سمير صفير على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من هذا اللقاء المهم دون أن يكشف عن السبب الحقيقي لهذه الزيارة التاريخية، حيث اكتفى بنشر تعليق مقتضب يتضمن عبارة قصيرة ويخلوا من أي تفاصيل وأهم ما جاء فيها: “..ودردشة فنية مع فخامة الرئيس..”.

ويمكن القول أن استقبال هؤلاء النجوم جاء بالنظر إلى كون نانسي ووائل والملحن سمير من النجوم العرب اللامعين ليس في لبنان وحدها بل في الوطن العربي كله ولهم محبين وجماهرية واسعة ويحتلون صدارة قائمة النجوم الاكثر متابعة وطلباً في الحفلات ولديهم متابعين كثر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولعل استقبال الفنانين برفقة أزواجهم لدليل على التقدير الكبير، الذي يكنه الرئيس اللبناني للفنانين وتشجيعه للنجوم من أجل الاستمرار في العطاء والتألق.

وكانت النجمة الحسناء نانسي عجرم قد أصدرت مؤخراً فيديو كليب، لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “حاسة بيك”، والتي كتب كلماتها خالد تاج الدين ولحنها خالد عز، بينما قام بتوزيعها طارق مدكور، وأسندت مهمة إخراج الكليب إلى” ليلى كنعان.

ومن المقرر أن تطلق الفنانة اللبنانية صاحبة الحس المرهف نانسي عجرم لأول مرة هذا الألبوم الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان “حاسة بيك” يوم 18 أبريل الجاري، وهذا الألبوم يعد تاسع الألبومات في مسارها الفني الثري باإانجازات.