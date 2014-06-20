مجوهرات داماس والسفيرة نانسي عجرم يطلقان فرفشة

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انطلاقاً من حرص مجوهرات داماس، على توفير كل ما هو مبتكر من المجوهرات الأنيقة والتي تناسب ذوق المرأة العصرية. قامت داماس بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق هذا العام بإطلاق مجموعة جديدة من مجوهرات “فرفشة” الساحرة بحضور الفنانة المحبوبة نانسي عجرم، السفيرة المتألقة لمجموعة “فرفشة”.

وقد ارتبط اسم الفنانة نانسي عجرم بعلامة فرفشة منذ انطلاقها، وكانت بمثابة مصدر إلهام للمجموعة. وقامت الفنانة نانسي عجرم بإطلاق المجموعة الجديدة من “فرفشة” في متجر داماس في دبي مول، بحضور الإعلاميين، وكبار الشخصيات وعملاء داماس.

وتضم المجموعة الجديدة والجذابة من “فرفشة” تشكيلة من قطع إبداعية جديدة من الخواتم والأساور والأقراط والقلائد التي تعكس الجمالية وحيوية الشباب والمرح والطاقة. وتم تصميم المجموعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، وتعكس التفرد بالتصاميم في كل قطعة، كما تتمتع جميع القطع الموجودة بجمالية المباني العربية القديمة

وقالت الفنانة نانسي عجرم: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون الوجه الإعلامي لمجموعة فرفشة مجدداً وإطلاق المجموعة الواسعة من المجوهرات الأنيقة والشبابية. فأنا عاشقة لهذه المجموعة الرائعة بما تتمتع به من جودة واتقان ومناسبتها لجميع المناسبات”. وأضافت: “أنا فخوره جدا ًأن أكون جزءاً من نمو وتطور مجموعة فرفشة الأنيقة والمبهرة.”

وبهذه المناسبة، قال عنان فخرالدين، الرئيس التنفيذي لمجوهرات داماس: ” تفخر داماس بأن تكون العلامة التجارية الأولى التي قامت باستخدام سفيرة لعلامتها في المنطقة، حيث كان الإقبال مذهل من قبل عملائنا. نتمتع بعلاقة قوية على مر السنين مع الفنانة نانسي عجرم ويسرنا أن تكون هذه الفنانة المحبوبة هي الوجه الإعلامي لهذه المجموعة الجديدة مجدداً