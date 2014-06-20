المعجبون يفاجئون نانسي عجرم بهدية لا تقدر بثمن

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تلقت نانسي عجرم النجمة المحبوبة الدائمة التألق، هدية رائعة من رابطة معجبيها وصفتها نانسي أنها لا تقدر بثمن كونها صادقة وجاءت من معجبيها الذين يكنون لها حباً وتقديراً كبيراً، وجاءت هذه الهدية احتفاءاً بإطلاق آخر ألبوم لها وهو “حاسة بيك” حيث تضمن باقة من الأغاني الجميلة التي لا يقل عددها عن 14 أغنية.

كانت مفاجأة سارة للمطربة اللبنانية الشابة نانسي عجرم، عندما قدم لها معجبيها باقة ورد مميزة، حيث تم تصميمها على شكل مجسم يتضمن أول حرف من اسم نانسي، ورقم الألبوم في مسيرتها الغنائية والذي يحمل رقم “N 9″، وحرصت النجمة نانسي على شكر جميع محبيها على هذه الهدية المميزة بطريقتها الخاصة، حيث عبرت عن مدى اعتزازها بالهدية والحب الكبير الذي تكنه لجمهورها على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت تقول: “..كل وردة من هالورود هي قلب من قلوبكم.. بحجم محبتكم اللي ما بتعرف حدود بحبكم وأكتر.. شكرا كتير..”.

وكانت النجمة نانسي قد أطلقت بالتزامن مع الألبوم الجديد ، فيديو كليب لأغنيتها “حاسة بيك”، والذي صورته تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان بعد غياب طويل وجاءت الأغنية من ألحان خالد عز وكتب كلماتها خالد تاج الدين، وتعاونت فيه الفنانة نانسي مع المصمم العالمي إيلي صعب الذي صمم الفساتين التي ارتدتها في الكليب والتي تعود لعقد الستينات، وبدت في الكليب ممثلة بارعة، كونها قدمت دورين وهما دور الزوجة الحنونة ودور النجمة المعجبة بمدير أعمالها، واتخذت تقنية الأبيض والأسود كخلفية لهذا الكليب.