نانسي عجرم تحي حفلاً فنياً ضخماً بالمغرب يوليو المقبل

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من المقرر أن تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً ضخماً بالدار البيضاء المغربية شهر يوليو المقبل، وجاء ذلك عقب تعاقدها للمشاركة إلى جانب مجموعة من النجوم، وينتظر أن يعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن جميع تفاصيل هذا الحفل الفني.

يأتي تعاقدها على هذا الحفل، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير الذي يحمل عنوان “حاسة بيك”، ولم تفوت الفرصة حيث احتفلت بهذا النجاح في أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة، وكانت قد تحدثت عن هذا النجاح وسعادتها الكبيرة بزيارتها للقاهرة.

يذكر أن الألبوم الجديد، يتضمن ما لا يقل عن 14 أغنية تتصدرهم أغنية “حاسة بيك” وأغنية “حلم البنات” و”خمسة فرفشة”، إلى جانب أغنية “قلبى بيسأل عينى” و “خراب بيوت” و “الحب زى الوتر”، واحتوى هذا الألبوم كذلك على أغنية تحمل عنوان “كيفك بالحب” و “ومعاك” و “مش انت” و “ظبطت وخططت”، وبالصدفة” و “أى حب وأى غيرة”، وكذلك أغنية “عم بتعلق فيك” و”روح يا شاطر”، ودون شك سوف تغني نانسي عجرم لجمهورها بالمغرب العديد من أغاني ألبومها الجديد.