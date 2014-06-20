العد التنازلي يبدا لخروج البوم “نانسي9” الجديد الى النور

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فضيلة بودريش

تستعد الفنانة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم، هذه الأيام، لإطلاق ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان “نانسي9″، والمقرر أن يرى النور في الايام القليلة المقبلة شهر نوفمبر الجاري، ويتوقع أن تحقق بهما تميزا على الساحة الفنية كما عودت جمهورها العريض خاصة من المعجبين.

حيث تعكف النجمة اللبنانية نانسي عجرم في الوقت الحالي، على وضع اللمسات الأخيرة من عملية تسجيل وتنفيذ ألبومها الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان “نانسي 9″، وملامح طرح هذا الألبوم قد تشكلت، عقب طرح بوستر خاص للألبوم، وتتعاون نانسي في الألبوم الجديد، مع كل من الشاعر خالد تاج الدين والملحن خالد عز والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، إلى جانب كل من وليد سعد وطارق مدكور ومحمد رفاعي. علما أن آخر الأغنيات التي سجلتها نانسي عجرم، من كلمات الشاعر محمد رفاعي ولحن وليد سعد وتوزيع طارق مدكور.

يذكر أن النجمة نانسي عجرم مطربة لبنانية، اشتهرت بأغانيها المصورة التي اعتبرت لونا جديدا ومميزا في اسلوب الإخراج حيث تعاونت وتألقت مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي، في أغاني حصدت شهرة عربية واسعة، نذكر من بينها، “أخاصمك آه” و “يا سلام” و “آه ونص” و “يا طبطب يا دلع” و”احساس جديد”..وما إلى غير ذلك، وتمكنت النجمة نانسي من تسويق أكثر من مليوني تسجيل عبر الوطن العربي، مما بوأها من احتلال المركز الثالث كأحسن مطربة صاحبة أكبر المبيعات في السوق.

تزوجت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عام 2008 من طبيب الأسنان “فادي الهاشم”، وانجبت منه ابنتها الأولى وأطلقت لها أغنية خاصة، وأنجبت ابنتها الثانية في عام 2011 ، وانتقت لها من الأسماء إيلا.

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