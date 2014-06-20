الإخصائية نانسي حبيقة: برنامج غذائي خاص في رمضان تحافظي به على رشاقتك

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قد يكون من الصعب الحفاظ على الرشاقة خلال شهر رمضان في ظل الموائد العامرة بأطيب المأكولات وأكثرها تنوعاً. ولكن، إذا اتبعت نصائح الخبراء فسوف تحققين خسارة أكيدة في الوزن في هذا الشهر.

اختصاصية التغذية وصاحبة مركز “سنتيميل”، نانسي حبيقة، تقدم لك بعض الإرشادات المهمّة للحصول على الرشاقة في شهر رمضان، فتقول:

“خلال شهر رمضان ولتحقيق الرشاقة يجب عليكِ تناول كميات أقل من المعتاد، لأن الجسم يحرق أقل من المعتاد خلال الصوم، حيث يبدأ باتباع أنظمة ليس معتاداً عليها للحصول على الطاقة الكافية للقيام بالأنشطة اليومية من دون طعام وشراب”.

نموذج صحي

تشدد الإختصاصية حبيقة على ضرورة تناول جميع أصناف المأكولات الأساسية كاللحوم، النشويات، الخضار والفواكه، مع وجوب تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات خفيفة وغير دسمة، وفقاً للنموذج الآتي:

الإفطار

حبة تمر

كوب من اللبن السائل للشرب أو تناول الزبادي القليل الدسم أو كوب من العصائر الرمضانية الطازجة

كوب من شوربة الخضار أو العدس أو الشوفان

طبق من السلطة أو الفتوش مع ملعقة من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض أو الخل

قطعة سمبوسك مشوية بالخضار أو الجبنة أو حبة فطاير مشوية بالسبانخ من الطحين الأسمر

قطعة سمبوسك مشوية بالخضار أو الجبنة أو حبة فطاير مشوية بالسبانخ من الطحين الأسمر 90 -120غ من اللحوم الحمراء أو البيضاء كالدجاج والسمك، مع الحبوب مثل نصف كوب من الحمص، أو العدس، أو الفاصوليا، أو الفول.. فاللحوم والحبوب مصدران أساسيان للبروتينات، المعادن، الألياف وبعض أنواع الفيتامينات.

رغيف صغير من خبز القمح الكامل مع كوب من النشويات الأخرى كالأرز الأسمر، المعكرونة السمراء، البرغل، الذرة أو الشوفان.

السناك

حبة إلى حبتين من الفواكه، يفضل تناولهما بعد وجبة الإفطار بساعتين، أو عند الإحساس بالجوع أو بعد الرياضة لتسهيل عملية الهضم ومحاربة الإمساك، نظراً لاحتواء الفاكهة على الألياف.

وبعض أنواع الفاكهة التي تحتوي على الفيتامين C، فهي جيدة جداً للمناعة. وأنواع أخرى من الفاكهة التي تحتوي على مواد مضادّة للتأكسد كالعنب، التوت، البطيخ والرمان التي تحارب الشيخوخة.

فالتنويع بالفاكهة ضروري خلال اليوم، للحصول على كميات وافرة من الفيتامينات.

السحور

وجبة هامة جداً، يفضل عدم إغفالها أبداً على أن تكون خفيفة وتحتوي على:

– قطعة من التوست أو نصف رغيف صغير من القمح الكامل أو الشوفان، أو كوب من رقائق الفطور، أو كوب من الأرز.

– كوب من الحليب أو اللبن أو الزبادي الخالي الدسم.

– صحن سلطة خضار طازجة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

– 90 غرام من اللحوم أو الدجاج قليلة الدهون، أو بيضتين مسلوقتين أو طبق من الفول المدمس.

نصيحة هامّة: يجب تناول بين 2-3 ليتر من الماء بين فترة الإفطار والسحور لتجنّب الجفاف.