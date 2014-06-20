انفصال ناعومي واتس وليف شريبر

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أيمن الرفاعي

يبدو أن حمى الطلاق تنتشر هذه الأيام بشدة في الوسط الفني. فبعدما تابعنا جميعا الأخبار المتعلقة بانفصال النجمين براد بيت وأنجلينا جولي فها نحن أمام واقعة جديدة.

فقد أعلنت النجمة العالمية ناعومي واتس وزوجها الممثل ليف شريبر أنهما بصدد الإنفصال بعد حياة زوجية استمرت لمدة 11 عاما.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرهما النجمان بالأمس. وتابعا الزوجين بالقول” انه من الأفضل لنا أن نعيش منفصلين”.

وعقبا أيضا بالقول ” نتطلع قدما إلى تربية أطفالنا معا بقدر كبير من الإحترام والحب والصداقة في قلوبنا واكتشاف هذه المرحلة الجديدة من حياتنا”.

ومن المعروف أن العلاقة بدأت بين النجمين عام 2005 ولديهما ابنين هما نتاج هذا الزواج الذي دام 11 عاما.

تم ترشيح واتس لجائزة الأوسكار مرتين في حين عرف شريبر واشتهر من خلال دوره في فيلم “راي دونوفان”. ومن المقرر أن يعمل النجمين معا في الدراما المنتظرة ” ذا بليدر”.

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