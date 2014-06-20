الخطاطة نرجس نور الدين تضع لمساتها بالخط على الحقائب

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شهدت منطقة ذا بيتش مؤخراً حضور فنانة ورسامة متميزة لوضع لمساتها الإبداعية وفنون الخطوط العربية على نسخ محدودة من حقائب باتريزيا بيبي التي صممت خصيصاً لمهرجان دبي للتسوق 2017. وبيعت الحقائب بأسعار خاصة لمتسوقي مهرجان دبي للتسوق

وحضرت الفنانة والخطاطة المتميزة نرجس نور الدين، المولودة في أبوظبي، إلى متجر باتريزيا بيبي لتقديم منتجات مزخرفة بأعمال فنية في مجال الخط العربي. وزينت نرجس بإبداعاتها الحقائب أثناء الإجابة على تساؤلات المتسوقين الذين حصلوا خلال الحدث على فرصة لطلب شراء حقائب مزينة بزخارف الخط العربي.

وكانت الفنانة نرجس قد تدربت تحت إشراف أساتذة فن الخط العربي في إسطنبول لأكثر من 10 سنوات، وأقامت معارض في الإمارات وألمانيا والصين.

وكانت فكرة الحقائب المزخرفة بفن الخط العربي قد انطلقت من كونه أحد الفنون المعروفة في العالم الإسلامي، ولأسلوبه الرائع في عرض الأفكار والصور.

تأسست علامة باتريزيا بيبي على يد كل من باتريزيا بامبي، وكلاوديو أوريا عام 1993، وتعد علامة أزياء عصرية للرجال والنساء، وتجمع ما بين البساطة والشغف بالتفاصيل. وبفضل الروح الإبداعية التي تتمتع بها باتريزيا بامبي، فقد تمكنت العلامة التجارية من استقطاب عدد هائل من المتابعين للموضة خلال فترة زمنية قصيرة.

يمثل اسم “بيبي” هوية علامة الأزياء هذه وتفردها وتأثيرها. وكان العرض الذي أقيم في المتجر ملائماً لتوجه العلامة التجارية، حيث قامت الفنانة والخطاطة بتقديم أعمال متميزة تتمتع بالأصالة والجمال كما هو الحال بالنسبة لتصاميم باتريزيا بيبي.

وكانت مينا الشيخلي، التي تعد من الشخصيات المؤثرة في عالم الأزياء والموضة على صفحات التواصل الاجتماعي، ويتابعها أكثر من 260 ألف شخص على إنستغرام، قد حضرت الحدث لمشاركة نصائحها وأفكارها حول الحقائب المبتكرة لهذه العلامة.