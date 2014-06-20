أفضل المواد الطبيعية للتغلب على جفاف الشفاه

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الإصابة بتشقق الشفاه وجفافها لا يقتصر على موسم الشتاء فقط بسبب برودة الجو ولكن يحدث هذا في فصل الصيف أيضاً بسبب التعرض للحرارة القاسية أو بسبب استخدام المستحضرات الكيمائية الخاصة بتجميل الشفاه أو بسبب سوء النظام الغذائي المتبع الذي يرافقه نقص شديد في فيتامينات الجسم ومن أجل التغلب على هذه المشكلة تعرفي على طرق علاج جفاف الشفاه والنصائح التي قد تجنبك هذا الجفاف

طرق علاج جفاف الشفاه

السكر:

يعد من أفضل المرطبات الطبيعية للجلد وللشفاه بشكل خاص لذلك يوصى بخلط ربع ملعقة من السكر مع نصف ملعقة من العسل الطبيعي ووضع المزيج على الشفاه وتدليكها برفق لمدة لا تتجاوز الدقيقة وتركه عليها لبضع دقائق أخرى ثم غسل الشفاه جيداً بالماء الفاتر.

العسل:

وذلك عن طريق مزج ملعقة من العسل مع ملعقة من الكريم المرطب وتطبيق المزيج فوق الشفاه لمدة كافية إذ يساعد ذلك على مقاومة الفطريات وترطيب الشفاه وتجديد الجلد.

زيت جوز الهند:

وذلك بوضعه مرتين يومياً على الشفاه صباحاً ومساءاً حيث يمتاز هذا الزيت بقدراته العالية على ترطيب الجلد وتغذيته كونه غنياً بالأحماض الدهنية.

زيت الخروع:

يمتاز بقدرته على علاج التشقق العميق للشفاه لكثافته العالية جداً حيث توضع على الشفاه طبقة من زيت الخروع مرتين يومياً صباحاً ومساءاً.

الخيار:

وضع عصير الخيار فوق الشفاه وتركه لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة مع الحرص على تكرار العملية مرتين يومياً.

زيت الزيتون:

وذلك عن طريق تطبيقه مرتين يومياً.

نصائح لتجنب جفاف الشفاه

– عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة إذ يزيد ذلك من جفاف الجلد والشفاه في آنٍ واحد.

– تناول كميات كافية من الماء يومياً بمعدلٍ لا يقل أبداً عن عشرة أكواب.

– تجنب الإفراط في استخدام المستحضرات الكيميائية العطرية واستبدالها بالزيوت الطبيعية المغذية للجلد.

– تناول الخضروات والفواكه والمكسرات الغنية بالفيتامينات.

– تجنب لعق الشفاه لأن ذلك يعد من المسببات الرئيسية لمشكلة جفافها.

– تجنب إبقاء بقايا معجون الأسنان حول الشفاه.

– عدم التنفس عبر الفم.

– غسل الشفاه جيداً من بقايا المكياج وخاصة قبل النوم.