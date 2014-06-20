الماكياج الطبيعي والألوان الحالمة أبرز إطلالات الموسم الجديد

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في الموسم الجديد يشجعك خبراء الماكياج والتجميل. على وضع ما يسمى بالماكياج الطبيعي فهو من أبرز إطلالات هذا العام حتى في أوقات المساء. فهذا الستايل يوحي بالنقاء والجمال الطبيعي عدا عن أنه جذاباً يبعث على الانتعاش والتفاؤل. تابعي معنا لتتعرفي على الإطلالة الأمثل لك في الماكياج الطبيعي.

– مرري قلم التصحيح على بشرتك لتخفي أية شوائب أو ندب أو بقع فهو قلم سحري يضيء ويصحح بشرتك وتبقى طبيعية دون الحاجة لوضع الفاونديشن.

– اختاري ظلال لعينيك إما بدرجات اللون البني أو بألوان الأخضر والبنفسجي لجاذبية حالمة.

– يكتمل بهاء طلتك الطبيعية.عند وضعك الماسكرا الشفافة أو ذات اللون الجرانيتي أي الأسود الفاتح على رموشك فهي ستمنحك رموشاً طويلة بشكل طبيعي وتقويها وتمنح عينيك النظرة الرقيقة.

– لتزيين بشرتك بخمار شديد الطبيعية ضعي بدرة خدود بلون خوخي فاتح أو مشمشي.

– يوصيك الخبراء بأن تركزي على اللون الوردي بدرجاته الفاتحة لشفتيك وأظافرك فهذا اللون الرقيق يوفر تغطية لشفتيك وأظافرك بانسجام كامل مع رقة الطبيعة. فتبدو شفتيك جذابة ومشرقة.