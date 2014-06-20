ماسكات من الطبيعة

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سهام صالح

تحتار الكثيرات في اختيار الماسك المناسب لبشرتهن، وكثيرات لا يعرفن نوعية بشرتهن واخريات يعانين الحيرة بسبب نوعية بشرتهن المختلطة فلا يعرفن ما هي أنواع الماسكات المناسبة من أجل مساعدتك في ايجاد القناع الذي يتلاءم مع كل انواع البشرة..

نقدم لك القناع التالي المناسب لكل انواع البشرة اضافة الى امكانية تحضيره في المنزل بسبب توفر مواده الاولية والتي لا يخلو منها اي بيت او منزل فضلا عن امكانية استخدام هذه القناع لأكثر من مرة أسبوعيا دون أي آثار جانبية أو تحسس للبشرة الحساسة أو الجافة أو الدهنية.

كل ما تحتاجين اليه هو:

المقادير التالية من:

-البرتقال

– عصير نصف برتقالة

– ثلاث ملاعق عسل كبيرة

طريقة التحضير:

يتم الاستعداد لتحضير هذه الخلطة من خلال تجهيز إناء ووضعه على نار هادئة لتسخين العسل به، مع عصير نصف البرتقالة المجهز سابقا، حتى يذوب العسل بطريقة جيدة وسلسة ويترك جانبا حتى يبرد قليلا.

تتم تهيئة البشرة من خلال تنظيفها ومن ثم دهن الخليط عليها وتركه لمدة عشرين دقيقة، بعد ذلك تقوم المرأة بمسح هذا المزيج بقطنة مبللة بالماء الفاتر النقي.

قناع العسل والزنجبيل الطازج

هكذا تحصلين على بشرة بيضاء صافية ونضرة في عدة دقائق من خلال ماسك او قناع:

الزنجبيل

ثلاث ملاعق من العسل الطبيعي

أحضري قليلا من الزنجبيل الطازج، ثم قومي ببشره مع إضافة حوالي ملعقة خميرة، وكذلك ملعقة من العسل واخلطيهما جيدا، ثم اضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

احرصي على تنظيف وجهك جيدا قبل البدء بوضع الخليط الماسك عليه.

بعد تهيئة بشرتك قومي بوضع الماسك على وجهك بشكل كامل وتام.

انتظري 15 دقيقة قبل ان تشطفيه وسوف تذهلين بالنتيجة غير المتوقعة، لان هذا الماسك ينظف البشرة بطريقة غير عادية، وبنفس الوقت يغذيها ويرطبها وينعشها.

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