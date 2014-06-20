منزلك يفوح بشذى عطور طبيعية

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حتماً تسعين لشراء أفضل معطرات الجو ليظل منزلك يفوح برائحة جميلة، لكن الأضرار الناتجة عن استخدامك معطرات الجو الكيميائية بشكل مستمر ومتكرر، تُعد مشكلة كبرى لكل أفراد بيتك خاصة الصغار منهم، إذن كيف تتمكني من الوصول لما تريدين بوسائل طبيعية تحفظ لك صحة أفراد أسرتك وتؤمن لك ما تريدين من رائحة زكية لمنزلك وأثاثه؟ إليك تلك الوسائل

قومي تهوية المنزل يومياً نصف ساعة صباحاً ومساءاً، أو صباحاً فقط في أيام الشتاء.

لا تتركي المنزل أو غرفة منه مغلقة النوافذ لأكثر من يوم كامل.

اهتمي بتهوية الفرش والأغطية كل فترة.

أهم ما يجب أن تهتمي به رائحة المنزل في العموم لأن الأثاث سيلتقط من العبير المنتشر في المنزل.

أفكار لتعطير منزلك

ضعي فاكهة نفاذة الرائحة أو قشورها مثل البرتقال والليمون واليوسفي والجوافة مع عيدان القرفة أو الفانيليا أو أعواد القرنفل على النار مع الماء واتركي البخار يملأ المنزل.

استخدمي الزيوت العطرية واستفيدي بفوائدها الطبية والعلاجية وخصائصها المضادة للميكروبات، ومن الزيوت العطرية الطبيعية المتوفرة على الدوام زيوت البرتقال والليمون والجريب فروت والفانيليا والقرفة والنعناع واللافندر، يمكنك وضعها وتحتها شمعة أو ضعي نقاط منها في بعض من الماء المغلي، كما يمكنك وضعها مع ماء مغلي في رشاش ورشها في المنزل وعلى الأثاث.

يمكنك عصر بعض الفاكهة المعروفة بعطرها والتي لا يمكن غليها أو وضعها مباشرة على النار مثل الجوافة والفراولة والخوخ والتفاح وجعلها مركزة ثم استخدمي بعض من العصير المركز مع بعض الماء المغلي على النار مباشرة، أو يمكنك بعد غليه تصفيته واستخدامه كمعطر للجو أو الأثاث في المنزل.

يمكنك وضع الشموع المعطرة حل آخر جيد لكنها ليست نفاذة

قومي بوضع باقة من الورد الطبيعي ذو الرائحة أو أزهار مثل القرنفل واللافندر وكذلك الريحان ضعيها فقط في زهرية في وسط الغرفة وسترين كم تملأ رائحتها الزكية المكان.

يمكنك أيضاً غلي بعض أوراق الريحان والنعناع الأخضر وستملأ رائحتها المكان.

بإمكانك استخدم أحد هذه الطرق السابقة كل يومين أو ثلاثة ولن تغادر الرائحة الزكية منزلك أبداً.