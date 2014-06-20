علاجات طبيعية فعالة تحمي عينيك من الإجهاد

شارك

يعاني معظمنا تقريباً من مشكلة إجهاد العينين نتيجة تحديقنا أغلب الأوقات في شاشات التلفاز، الحاسوب أو الهاتف المحمول، ولا يمكننا الاستغناء عن هذه الأجهزة فقد باتت جزء من حياتنا اليومية، لذلك أصبح من الضروري إيجاد علاج للتخفيف من أضرار جلوسنا الطويل أمامها، لذلك سنقدم لك فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية الفعالة التي تعني بحماية أعيننا من أضرار هذه الأجهزة:

– تدليك العينين

حيث ثبت أن تدليك العينين برفق (على الجفن) بصورة يومية أمر يعمل على تعزيز تدفق الدم إلى العينين، كما يعمل ذلك التدليك على استرخاء العضلات الهدبية التي تشعر عادة بالإرهاق حين تتعرض العينان للإجهاد لفترة زمنية طويلة.

– تغطية العينين براحة اليد

طريقة فعالة لتخفيف إجهاد العينين، حيث يمكن اغلاق العينين ووضع راحة اليد عليهما دون ضغط ومن ثم الاستمتاع بالظلام والدفء لمدة 200 ثانية.

– التشمس

أي الوقوف لبعض الوقت في الشمس، حيث ثبت أن فيتامين “د” الذي يمتصه الجسم من أشعة الشمس مفيد بشكل كبير لصحة العينين وضمان تخليصهما من الإجهاد.

– تمرينات العينين

ينصح بالانتظام في ممارستها لكونها تساعد في توفير الراحة الضرورية للعين المجهدة، حيث يحرّك بؤبؤ العين بكل الاتجاهات لمدة دقيقة وتكرر عدة مرات في فترات متفرقة من اليوم، حيث اتضح أن هذا التمرين يساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم للعينين.

– العلاج بالماء البارد

يُحَسِّن تدفق الماء إلى العينين ويساعد على استرخاء عضلاتها المجهدة.

– الضغط برقة على العينين

حيث ثبت أن ذلك يخلصهما من الإجهاد ويهدئ التهيج الذي ينجم عن الإرهاق.

– شاي البابونج

عمل كمادات به على العينين يخلصهما من الإرهاق والتعب ويوفر لهما شعوراً دائماً بالاسترخاء والراحة.

– الخيار

عمل كمادات به يعتبر من العلاجات الرائجة والسريعة التي تخلص العينين من شعور الإجهاد والتعب.

– الحليب الصافي

عمل كمادات به يعد علاجاً فعالاً للعيون المجهدة بفضل ما يحتويه من دهون، حيث تبين أن تلك الدهون تعمل على تهدئة العيون وعلاج للحكة التي تحدث بالعين نتيجة الإصابة بعدوى.