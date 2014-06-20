رأي نوال الزغبي في عالمية الشاب خالد فُهم خطأ

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أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عقب إحيائها حفلاً فنياً نظمته شركة “ويل صاوند” بالقاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية، أن كل ما نقل من تصريحات سابقة لها حول عالمية الشاب خالد من عدمها، والتي أسالت حبر العديد من الإعلاميين، قد فسرت خارج إطارها الحقيقي ولم تفهم بمعناها الصحيح، كونها في الواقع من المعجبات ب”الكينغ” خالد، وتعتبره فناناً كبيراً وذا شهرة واسعة وفوق ذلك تحب صوته وتعشق أغاني الراي والبحة الموجودة في الأصوات التي تغني هذا اللون الجزائري المميز.

حاولت النجمة اللبنانية ذات الشهرة العربية الواسعة، أن تقدم سلسلة من التوضيحات حول مسألة ما روج بخصوص اعتبارها أن الشاب خالد ليس بفنان عالمي، حيث أوضحت تقول أنه يجب أن نفرق وندرك أن هناك فناناً عالمياً وإقليمياً وآخر محلياً، علماً أن للعالمية مفهوم واسع وكبير جداً حسب تقديرها، بل ولها قواعد معينة، وفي النهاية أضافت تقول لا يهمها إن كان هذا الفنان عالمي أم لا، وختمت هذا التصريح بعبارة “..كنت أحلم بالوصول إلى العالمية وأعرف أن العالمية صعبة ولها قواعد معينة لا أريد الحديث عنها..”.

واعتبرت أن ملك الراي الشاب خالد فنان كبير وذو شهرة واسعة النطاق في العالم العربي وفي أوروبا، لكن عالمية الفنان تعتقد أن يكون رقم واحد في الكرة الأرضية.

ولم تخف الزغبي اهتمامها في التعاون مع فنانين جزائريين يضاف إلى تعاونها السابق: “..ربما أنا أول فنانة لبنانية تشتغل على أغان جزائرية، كما تعاملت مع المبدع صافي بوتلة وجددت الأغنية الجزائرية الشهيرة “بين البارح واليوم”..”. يذكر أنه كان في السابق يوجد مشروع “ديو” بين الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وأمير الراي الشاب مامي لكنه لم ير النور عقب الإعلان عنه وتحمس الطرفين لتجسيده.