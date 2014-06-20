العدل جروب تختار نوال الزغبي “لأعلى سعر” حتى تغني ل”الناس العزاز”

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وقع الاختيار على النجمة اللبنانية نوال الزغبي، من أجل أداء أغنية مقدمة مسلسل “لأعلى سعر”، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان 2017، علماً أن الأغنية التي اتفق على أن تؤديها نوال بصوتها العذب هي “الناس العزاز”، وتسربت أخبار جديدة مفادها أن الفنانة انتهت من تسجيل هذه الأغنية التي سنسمعها في مقدمة المسلسل.

وقع اختيار شركة “العدل جروب” على اسم وصوت الفنانة نوال الزغبي، من أجل غناء “الناس العزاز” أي مقدمة مسلسل “لأعلى سعر”، حيث كتب كلماتها مدحت العدل وقام بتلحينها عمرو مصطفى، ووزعها كل من أحمد الموجي وأمين نبيل، وبعد أن أنهت نوال الزغبي تسجيل الأغنية وانتهى فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل، يبدو أنه لم تبق إلا بعض اللمسات الأخيرة حتى يكون المسلسل جاهزاً للعرض كما كان مقرراً على قناة dmc.

يتوقع أن يحقق هذا العمل الفني نجاحاً كبيراً، قياساً إلى الأعمال التي قدمتها الفنانة المتألقة “نيللي كريم” من خلال تعاونها مع شركة “العدل جروب”، خلال المواسم الرمضانية الماضية والتي حصدت فيها نسب مشاهدة عالية، ونذكر من بينها “سجن النسا” و “تحت السيطرة” و”سقوط حر”، ويتناول هذا المسلسل الجديد قصة زواج ثنائي يوصف بالناجح، لكن بفعل الضغوطات الحياتية ينقلب فجأة كل شيء إلى ضده، حيث يطفوا الصراع ويأخذ أبعاداً نحو طريق الشر المخفي داخل النفس البشرية، ويتحول معها الشخص إلى إنسان شرس لا يطاق..

يشارك في بطولة مسلسل “لأعلى سعر” الذي كتب قصته مدحت العدل عدد كبير من النجوم المصريين، نذكر من بينهم نيللي كريم و زينة وأحمد فهمي ونبيل الحلفاوي، إلى جانب كل من أحمد مجدي ومحمد حاتم و سارة سلامة، ويخرجه محمد العدل.