نوال الزغبي لــ “اليقظة”: القفطان المغربي يمنح المرأة أنوثة خاصة

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كشفت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” أنها تشعر بسعادة استثنائية وهي تستعد لملاقاة الجمهور المغربي الذي يظل من المؤثرين في مسارها الفني، على حد تعبيرها، وأكدت “الزغبي” فور وصولها إلى العاصمة المغربية الرباط، مساء أمس السبت، مشاركتها ضمن فعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، وأنها استعدت بشكل خاص للعودة بقوة من بوابة مهرجان موازين عبر تقديم أغاني جديدة وقديمة وأضافت “رح نولعها بموازين.”

إلى ذلك، كشفت “الزغبي” أنها لن ترتدي القفطان المغربي خلال حفلها الذي ستحييه (اليوم الأحد)، بالرغم من أنه لباس راقي ويعطي للمرأة أنوثة خاصة، مشيرة في تصريحها لــ “اليقظة” إلى أنها تنوي تقديم أغنية مغربية، على غرار الأغاني المغربية التي قدمتها سابقاً كــ “بين لبارح واليوم”، و”حبيبي ديالي.”