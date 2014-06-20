نوال الزغبي متذمرة ومصدومة من فشل حفلها بمهرجان موازين المغربي

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فشلت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” في استقطاب الآلاف من الجمهور المغربي، كما فعلت عند مشاركتها الأولى بمهرجان موازين إيقاعات العالم في دورة عام 2011، واضطرت إدارة المهرجان إلى تأجيل صعود “الزغبي” إلى المنصة على أمل توافد عدد أكبر من الجمهور لمتابعة حفلها بمنصة النهضة المخصصة للبرمجة الشرقية، لكن ظلت الأعداد المتوافدة قليلة جداً بالنظر إلى حجم الجمهور الذي احتشد لمتابعة حفل النجم العراقي “ماجد المهندس.”

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية “الزغبي” أن الأخيرة عاشت حالة من الصدمة والتذمر عقب فشل حفلها، حيث كانت تأمل أن تكون عودتها من مهرجان موازين في إطار البرنامج الغني الذي كشفت عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش حفلها أول أمس، حيث بدت واثقة من أنها “رح تولع موازين” خاصة بعد الاستقبال الكبير الذي حظت به من قبل مجموعة من معجبيها بالمغرب.

وبالرغم من الأعداد القليلة التي حضرت لمتابعة حفلها، فقد حاولت التفاعل والرقص على إيقاع أغانيها، وتمايلت بفستانها المميز الذي حمل بصمة المصمم العالمي “مايكل سينكو.”

وكانت “الزغبي” قد كشفت أنها أول من عرض عليها المشاركة كعضو لجنة التحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الفنية من الشباب، لكنها رفضت، كما عبرت عن إعجابها بالفنانة الإماراتية “أحلام” التي قالت عنها أنها شخصية “لن تتكرر وأنها مهضومة ولذيذة” في برنامج “آراب آيدل.”

يذكر أن “نوال الزغبي” أحيت ثاني حفل لها بمهرجان موازين إيقاعات العالم، الأحد الماضي، والذي وصفته العديد من وسائل الإعلام المغربية بالحفل “الأفشل” منذ انطلاق المهرجان في 2001.