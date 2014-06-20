نوال الزغبي تتفوق على القيصر بمليوني مشاهد ل “عم بحكي مع حالي”

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فضيلة بودريش

تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قائمة سباق الأغاني لهذا الأسبوع، من خلال برنامج “top 10 أحلى الأغاني”، الذي يبث عبر شاشة أغاني اللبنانية، علما أن كليب الأغنية الجديدة ، الذي يحمل عنوان”عم بحكي مع حالي”، وصل عدد مشاهديه إلى نحو المليونين، خلال ثلاثة أسابيع فقط، متفوقة على القيصر كاظم الساهر، وبخصوص ترتيب باقي الفنانين فإن المرتبة الثانية استحقها الفنان السوري ناصيف زيتون وتوج بالمرتبة الثالثة القيصر كاظم الساهر بأغنيته “عيد العشاق”.

إذا تمكنت أغنية “عم بحكي مع حالي” للفنانة نوال الزغبي، من تبوأ المرتبة الأولى لهذا الأسبوع، علما أن كليب الأغنية الجديدة ،من إخراج جو بو عيد وحقق مشاهدة عالية، وصفت باكتساح الزغبي لقلوب المشاهدين .

في حين المرتبة الثانية في نفس البرنامج، ذهبت إلى الفنان السوري ناصيف زيتون بأغنية “بربك” ، واحتل المرتبة الثالثة القيصر كاظم الساهر بأغنيته “عيد العشاق”، التي انتقاها من ألبومه الأخير، بينما الكليب كان قد طرح خلال الأسابيع القليلة الماضية. وجاءت أغنية “حكاية جاية” للبوب ستار رامي عياش، لتحجز مكان لها ضمن المراتب الأولى، فاحتلت المرتبة الرابعة، علما أنها عبارة عن تيتر مسلسل “أمير الليل”، الذي يشارك فيه رامي دور البطولة، إلى جانب كل من الممثلة داليدا خليل وبيتر سمعان، ومجموعة من الفنانين اللبنانيين.

أما المرتبة الخامسة حصدتها أغنية “واعرة” للفنان سعد رمضان، من جهتها الفنانة نجوى سلطان، جاءت في المرتبة السادسة عبر أغنية “على كيفك”.

واحتل مجد موصللي المرتبة السابعة، عبر أغنيته الجديدة التي أطلقها مؤخرا ،وتحمل عنوان “حابب حبك”، واتت أغنية “غلطانة” للفنان سعد المجرد المرتبة الثامنة. واكتفى الفنان حسين الديك بالمرتبة التاسعة عبر أغنيته، التي أطلقها مؤخرا وعنوانها “مليون بحبك مليون”، وجاء في المرتبة العاشرة الفنان محمد مجذوب بأغنية “شاطر”.

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