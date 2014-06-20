نوال الزغبي تطلق كليب جديد وتحكي مع حالها

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فضيلة بودريش

وأخيرا أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديد التي تحمل عنوان “عم بحكي مع حالي” واختارت مخرج لهذا الكليب جو بو عيد، بينما غنت من كلمات أحمد ماضي وألحان الفنان جان صليبا، حيث اختارت بوخاريست الرومانية موقعا للتصوير، وأحدث الكليب أثرا طيبا وجذب اعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

وكانت نوال الزغبي قد توجهت إلى مدينة بوخاريست الرومانية رفقة فريق عملها و كذا المخرج اللبناني جو بو عيد التي تتعاون معه للمرة الثانية، بعد كليب أغنية “يا جدع” ثم جاء تصوير أغنيتها الجديدة “عم بحكي مع حالي” على طريقة الفيديو كليب ويرشح أن يحقق نجاحا على غرار العديد من الأغاني والكليبات التي طرحتها الزغبي طيلة مسيرتها الفنية الثرية.

علما أن الكليب سجل تأخرا ملحوظا في طرحه، على اعتبار أنه كان منتظرا أن يستمتع به الجمهور خلال عيد الأضحى الماضي، وفوق كل ذلك أثنى العديد من النقاد، إلى جانب رجال الاعلام على المستوى الجيد للكليب، ولم يخف جمهور الزغبي المتذوق منذ الوهلة الأولى من طرحه إعجابه بالعمل الجديد المطروح في شكل كليب.

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