ارتدتها أنجلينا جولي وكاردشيان….الدراعة تنطلق نحو العالمية

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الدراعة أو الجلابية لها مكانة خاصة لدى المرأة العربية، لما توفّره من أناقة وحشمة وإحساس بالراحة، فالدراعة من القطع الأساسية التي يمكنك ارتداؤها في مناسبات متنوّعة، خصوصاً أنّها تُعتبر خياراً سهلاً لا يتطلب منك عناء البحث عن قطع أزياء أخرى لتنسيقها معها لتكون إطلالتك جذابة وأنيقة.

لكن يبدو أنّ نجاح الدراعة في إظهار جمال المرأة بكلّ إحتشام لن يكون مقتصراً على المنطقة العربية فحسب، بل هناك اتجاه عالمي لجعل هذه القطعة من الأزياء من القطع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما تبدّلت صيحات الموضة، وهذا ما لاحظناه في عروض أزياء كبار المصممين العالميين خلال السنوات القليلة الماضية، والذين استوحوا من الشرق أفكاراً مميزة لمجموعاتهم، ومنهم المصمم المبدع روبرتو كافالي ودار إيترو وماركيزا بالإضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى اللامعة في عالم تصميم الأزياء.

وهكذا تكون الدراعة قد تحوّلت من قطعة أزياء خاصة بحضارة معينة ومنتمية إلى بلدان محدّدة، لتصبح صيحة عالمية لا يتخلى عنها كبار المصممون وترتديها أهم النجمات مثل كيم كارداشيان، أنجلينا جولي، بيونسي وميراندا كير دون أن ننسى بالتأكيد النجمات العربيات اللواتي يعتمدن الدراعة في العديد من إطلالاتهن.

ولأنّ العلامة التجارية “نعومي” تُدرك أهمية الدراعة بالنسبة لك، وحاجتك إلى العديد من التصاميم العملية والتي تكون ذات ألوان متنوعة من النقشات والتطريزات الجميلة والمتقنة، فهي تقدّم لك مجموعة واسعة منها بأسلوب عصري وبقصات متنوعة تناسب مختلف أشكال القوام. كي تجدي ما تحتاجينه تماماً.