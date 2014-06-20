حافظي على شباب عنقك بدون عمليات تجميل

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ينصب اهتمام العديد من النساء على الحفاظ على شباب بشرة الوجه ويهملن العناية بالعنق وشبابها رغم أنها تؤثر كثيرا على مظهر الوجه بل والإطلالة بشكل عام فإذا كنت كذلك عليك مراجعة نفسك وتدارك هذا الخطأ الفادح وتجعلي العناية في عنقك من أولوياتك أيضا لتبعدي عنها شبح التجاعيد والترهل وإكسابها النضارة والحيوية، والمحافظة على عضلاتها قوية مشدودة.

نقدم لك مجموعة من الوصفات الفعالة والبسيطة التي ستؤخر كثيرا من لجوئك لعمليات التجميل

كريمة العسل:

المكونات:

2.5ملعقة كبيرة من العسل السائل.

2.5ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضتين.

طريقة التحضير والاستعمال:

امزجي المكونات جيدا ، وضعيها في وعاء زجاجي، واحفظيها داخل الثلاجة، إلى أن يصبح جاهزا للاستعمال بعد مرور 24ساعة.

اعملي تدليك خفيف للعنق بالمستحضر، ثم اغسليها بالماء الفاتر بعد 20دقيقة.

كريمة المايونيز للعناية بالرقبة ومضادة للتجاعيد:

المكونات:

ملعقة كبيرة من اللانولين.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

طريقة التحضير والاستعمال:

سخني اللانولين على نار هادئة، حتى يذوب ثم أضيفي إليه المايونيز، مع التقليب المستمر، ثم

ارفعي الإناء من على النار، مع استمرار التقليب حتى يبرد الكريم ا ثم عبئي المستحضر في زجاجة واحفظيه في الثلاجة، ودلكي عنقك به يوميا.

كريمة المشمش :

المكونات:

نصف ملعقة كبيرة من زيت المشمش.

ملعقتان كبيرتان لانولين.

ملعقتان صغيرتان زيت اللوز.

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

طريقة التحضير والاستعمال:

سخني اللانولين حتى يذوب ثم أضيفي إليه الزيوت مع التقليب المستمر، ثم أضيفي خل التفاح إلى الخليط، وبعد ذلك ارفعي الإناء من على النار، مع استمرار التقليب، حتى يبرد الكريم بعد ذلك عبئي المستحضر في زجاجة، ودلكي به يوميا.

ملاحظة

عند استعمالك مستحضرات العنق، انتبهي إلى ضرورة التعامل برفق ودون شد عنيف لجلد العنق، وينبغي أن تكون حركة الأصابع في صورة دفعات خفيفة للجلد نحو الأعلى، ابتداء من قاعدة العنق حتى الذقن، واحرصي على تدليكها بانتظام

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