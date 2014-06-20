نيللي كريم تنشر صورة بناتها لأول مرة

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نشرت الفنانة نيللي كريم لأول مرة على صفحتها بـ “انستجرام” صورة لها مع ابنتيها كندة وسيلين.

وانهال جمهور نيللي بالتعليقات على الصورة، فمنهم من قال أنهن شبه نيللي، وآخرون قالوا بأنهن يشبهن والدهما دكتور التجميل هاني أبوالنجا، ولكن أغلب الجمهور أتفق على جمال الفتاتين.

الجدير بالذكر أن نيللي كريم ولدت لأب مصري وأم روسية، تزوجت وهي في عمر الـ 17 وأنجبت ولديها كريم ويوسف وهما حالياً في عمر الشباب، ثم انفصلت عن زوجها وارتبطت بهاني أبوالنجا عام 2004، وأنجبت سيلين وكندة وانفصلت عنه عام 2015.