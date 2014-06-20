الخلاف يشتعل بين نيللي كريم وزينة على “الأعلى سعر”

شارك

كشفت مصادر مقربة من مواقع تصوير مشاهد مسلسل “لأعلى سعر”، الذي يعول عليه في خوض منافسة سباق الدراما في شهر رمضان، إلى وجود نفور وعدم تفاهم ما بين بطلتي هذا العمل الفني، ويتعلق الأمر بكل من نيللي كريم وزينة، حيث لا تجلسان معاً في مواقع التصوير ولا تأكلان سوياً خلال الاستراحة، والسبب يبدو أنه ليس جوهرياً، على اعتبار أن زينة طلبت من المنتج أن يجعل اسمها بجانب اسم نيللي كريم، لكن هذه الأخيرة رفضت بشدة.

نشبت الخلافات بين النجمة المصرية نيللي كريم والممثلة زينة اللتان تتقاسمان بطولة مسلسل “للأعلى سعر”، والذي سوف يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

برز هذا النفور عندما اطلعت النجمة نيللي كريم على خبر مفاده أن المنتج جمال العدل، تعاقد مع الممثلة زينة من أجل تقمص دور البطولة في المسلسل، وطلب زينة من جمال العدل أن يضع اسمها بجانب اسم نيللي كريم، على اعتبار أن البطولة مشتركة، هذا ما جعل نيللي تستشيط غضباً وترفض ذلك، لكن جمال العدل تمكن بصعوبة من إقناع نيللي كريم ووعدها بوضع اسم الفنانتان معاً، فوافقت نيللي بصعوبة، مصرة بأنها البطلة الرئيسية للمسلسل ولا أحد يمكنه منافستها على ذلك.

وتسربت أخبار عن فريق عمل المسلسل تؤكد أن نيللي كريم، ترفض أن تجلس مع زينة خلال التصوير ولا تقبل أن تأكل معها، وتوجد بينهما قطيعة حقيقية.

الجدير بالإشارة فإن مسلسل “لأعلى سعر” يعد العمل الأول الذي يجمع نيللى كريم مع زينة في الدراما، ويأتي بعد لقائهما فى فيلم يحمل عنوان “واحد صفر” الذي عرض في السينما عام 2009.

يذكر أنه يشارك في بطولة هذا المسلسل كل من نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي وأحمد مجدي علي وسلوى محمد علي وخالد كمال، وكتب السيناريو مدحت العدل وأنتجه “العدل جروب” ومن إخراج ماندو العدل.