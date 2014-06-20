نسرين طافش بـ”لوك” بدوي جذاب في “العقاب والعفراء”

شارك

إطلالة بدوية ساحرة وجذابة للنجمة العربية نسرين طافش في مسلسلها الرمضاني الجديد “العقاب والعفراء”، حيث تمَّ الكشف عن بعض الصور الجديدة لها من وراء الكواليس.

ظهرت الفنانة الشابّة بدور “الشيخة العفراء” بالعباءة العربية والخمار، إضافة الى الوشم العربي التقليدي على الوجه، في الإطلالة البدوية التي زاد من القها الكحل العربي على العينين.

تتجه طافش في العمل لتصبح “شيخ القبيلة”، بدور غير مألوف في “دراما البادية” عبر تسلّم امرأة الزعامة، في بطولة المسلسل مع الفنّان السعودي عبد المحسن النمر، وبمشاركة عدد من أبرز الممثلين الأردنيين كعبير عيسى وجميل عواد وجولييت عواد ونبيل المشيني ولونا بشارة وعلاء الجمل وعلا ياسين، في عمل أردني من تأليف وسيناريو وحوار نور عوض الدعجة، وإخراج رولا حجي، وإنتاج “شركة عصام حجّاوي”.

أما عن شخصية “العفراء”، فقد قالت طافش: “تتمتع بالذكاء والأنوثة والكيد النسائي والفروسية. تعيش قصة حب ملحمية مستقاة من قصة واقعية، وصراعاً بين القلب والعقل في حكاية تشبه زرع الورود في تربة الصبّار، بعدما تتسلّم مقاليد المشيخة إثر مقتل والدها”.

وتصف حضور النمر شريكها في البطولة بـ “المتميز والراقي”، لافتةً إلى أنهما يؤديان شخصيتي “عاشقين يتقاتلان ويتحابان إلى أن تحين لحظة الحسم”.