نسرين طافش ترتدي عباءة الغناء

شارك

كشفت الممثلة السورية الحسناء نسرين طافش، عن اقتحامها عالم الغناء بعد نجاحها وتألقها البارز في مجال التمثيل، حيث تقمصت العديد من الشخصيات، سواءاّ في الأعمال الاجتماعية أو التاريخية أو تلك التي تصنف ضمن “الفانتازيا”، وها هي الآن تستعد للظهور لأول مرة في عالم الغناء والطرب، من خلال كليب انتقت له أغنية تحمل عنوان ” متغير عليا”، ويتوقع له النجاح بالنظر إلى الثقل، الذي رمت به نسرين في أول إطلالة غنائية لها.

فقد انتهت الفنانة السورية نسرين طافش من تصوير أول كليب غنائي لها، يحمل عنوان “متغير عليا”، هذا ما أكدته على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن نسرين طافش حريصة أن تخبر محبيها بجديدها، وكل ما يتعلق بتفاصيل مشاريعها الفنية، وقد أشرف على تصوير الكليب الأول في مسيرة الفنانة المخرج المميز سعيد الماروق، حيث قامت نسرين بنشر صورتين من المشروع الغنائي المنتظر، دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى، وظهرت في الصور مرتدية فستان أحمر طويل بقصة توصف بالكلاسيكية في عالم الأزياء، من دون أكتاف، وبدت فيه أنيقة ومتميزة، وحتى على صعيد الماكياج اختارت الفنانة اللون الأحمر لأحمر الشفاه إلى جانب الرموش الطويلة.

الجدير بالإشارة فإن الممثلة الشابة التي تنحدر من أصول فلسطينية، فوالدها الشاعر الفلسطيني يوسف طافش ووالدتها جزائرية، احترفت التمثيل في عمر العشرين عاماّ، ولدت في حلب ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرجت منه عام 2008، كانت بدايتها في أدوار صغيرة في عدة مسلسلات من بينها “هولاكو” و”ربيع قرطبة” و “التغريبة الفلسطينية”، وحققت النجاح الكبير خلال مشاركتها في بطولة مسلسل صبايا عام 2009.

ولا يخفى أن نسرين طافش نجحت في أداء العديد من الأدوار التمثيلية في كل من سوريا ولبنان وحتى دول الخليج، ويرشح أن تحقق نفس النجاح في مجال الغناء والطرب.