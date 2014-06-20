القبض على قاتل رئيسة بنك أبو ظبي الإسلامي

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بالأمس تم العثور على جثة الرئيسة التنفيذية لبنك أبو ظبي الإسلامي مقتولة بشقتها في مدينة أكتوبر بجمهورية مصر العربية.

وقد حازت الواقعة على اهتمام الرأي العام سواء في مصر أو على مستوى الشرق الأوسط. ومن خلال المعاينة المبدئية وجد أن جثة السيدة نيفين لطفي كانت مدرجة بالدماء على سريرها ومن حولها كان هناك بعثرة لبعض الأغراض الموجودة بالغرفة.

اعترفت الخادمة بأن السيدة نيفين قد تلقت مكالمة من شخص مجهول وتشاجرت معه خلال المكالمة لكن لم تصل الشرطة إلى أي نتائج تذكر.

كما أن الأمر كان محيرا للغاية حيث تبين من خلال التحقيقات بأن مديرة بنك أبو ظبي الإسلامي لم يكن معها أي عداء مع أي شخص على الإطلاق. اليوم تم الكشف عن مرتكب الجريمة.

حيث تبين أن القتل تم بهدف السرقة وأن المتهم كان من المترددين على الشقة وقد استخدم مفتاحا قام هو بعمل نسخة منه. كما اتضح أيضا أن القاتل من مدمني المخدرات لكن لم تفصح السلطات عن اسمه حتى الآن.

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