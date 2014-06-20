الاسلوب الامثل للعناية بنظافة شعر مولودك الجديد

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سهام صالح

اذا كانت تجربتك مع الامومه لاول مرة فحتما تفتقدين الى الكثير من مهارات التعامل مع طفلك الرضيع وكيفية العناية به مما يسبب لك الارتباك والضرر بطفلك ومن الامور التي قد تواجهين صعوبة في معرفة الطرق الصحيحة في الاهتمام بها هي نظافة شعر مولودك الصغير وهذا الامر يحتاج الى عناية خاصة سنقدم لك الاسلوب الامثل لتنظيف شعره دون ان تؤذيه

1- شعر اليوم يختفي غدا

إذا ولد رضيعك بشعر فعلى الأغلب سيتساقط هذا الشعر خلال الستة أشهر الأولى بفضل التغييرات الهرمونية، وتبلغ ذروة سقوط الشعر عندما يبلغ الرضيع الشهر الثالث إلى الرابع.

2- وجود البقع

يقضي الرضع وقتا طويلا نائمين على ظهورهم ويؤدي الاحتكاك المتكرر بين رأسهم وفراش السرير إلى ظهور بقع صلعاء، لذا إذا لاحظتِ أن رضيعك يفضل النوم على جهة محددة حاولي تغيير وضعية رأسه؛ بحيث لا يصبح الراس خاليا من الشعرومسطحا عند تلك الجهة.

سوف تختفي هذه الفراغات في شعره عندما يكبر رضيعك ويقضي وقتا أطول في وضعية الجلوس أو الوقوف.

3- تغير ملمس الشعر

عندما ينمو كامل شعر طفلك الجديد (والذي قد ينمو مبكرا بعمر الستة أشهر أو متأخرا) فقد يكون ذا ملمس مختلف كليًا أو لون مختلف أو قد يكون كلاهما مختلف تماما.

أساسيات العناية بشعر رضيعك

1- غسله عند الحاجة

تفرز فروة راس الرضيع ما دون الشهر السادس من العمر كميات أقل من الزيوت لذلك لا تستخدمي الشامبو لأكثر من مرتين أسبوعيا.لكن عندما يكبر طفلك في العمر ويصبح احتمالية أن يتسخ شعره بطعامه الذي بين يديه قد تحتاجين إلى غسله بالشامبو لمرات أكثر، لا بأس من غسل الشعر بالماء ومرطب الشعر كل ليلة وبغض النظر عن عدد مرات غسلك لشعر طفلك واحرصي على استخدام الشامبو قليل الحساسية والخالي من المواد المعطرة.

2- فك الشعر المشبك

إحدى الحيل الذكية لمنع حدوث العقد إن كان شعر رضيعك كثيفا أو يحتوي على العديد من التموجات ، استعملي مرطب شعر خاص بالرضع بعد استعمال الشامبو واغسلي ما لا يزيد عن 75% منه.

يفضل استعمال الرذاذ المقاوم لنثر الشعر؛ حيث إن إبقاء المرطب على الشعر الناعم يجعله يبدو دهنيا، ورشي أطراف الشعر فقط وليس فروة الرأس، وللتخلص من العقد العنيدة امسكي خصلة من الشعر ما بين فروة الرأس والعقدة، رشيها ثم مشطي بلطف.

3- مشطي شعر طفلك بطريقة آمنة

ابقي متيقظة لوجود أي إكسسوار للشعر على رأس رضيعتك؛ حيث إنه من الممكن أن يكون خطرا في حال سقوطه (فمثلا بعض الإكسسوارات مناسبة إن كنت ستذهبين لمكان تبقي فيه طفلتك تحت رعايتك وحدك ولكنها قد تكون غير آمنة إن كنتِ ستذهبين إلى مكان تتنقل فيه رضيعتك بين عدد من الأشخاص) وحيث إن شعر الرضع يتلف بسهولة وتجنبي شد شعر رضيعتك في أي تسريحة.

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