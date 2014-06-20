6 أدوات ضرورية تساعد طفلك ليتناول طعامه بنفسه

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زينب سعد

محاولة طفلك أن يشد منك الملعقة ليتناول طعامه بنفسه، ورفضه أن يتناول من يديكِ، هي علامة على نموه، ومحاولته أن يأكل بنفسه تقوي لديه ملكة الاعتماد على النفس. إلا أن هناك شيئين يجب أن يشغلا بالك؛ أولهما هو استخدام أدوات الطعام الآمنة بالنسبة لعمر طفلك، والآخر لن تتخلصي منه وهو الفوضى التي سيحدثها طفلك حوله .. هنا نقدم لك عزيزتي الام بعض الادوات الضرورية لتساعد طفلك على تناول طعامه بنفسه..

تتوافر في الأسواق العديد من الأشكال والأحجام والألوان لأدوات الأطفال، لكن هناك أشياء أساسية يجب عليكِ شرائها قبل الانبهار بالتنوع الموجود في الأسواق.

أولا : البَفِتّات: مهمة جدا لحماية ملابس طفلك من بقايا الطعام، لكن حاولي شراء الأنواع البلاستيكية لسهولة تنظيفها بقماشة مبللة، بدلا عن الأنواع القماشية والتي ستتسخ وتحتاج للتنظيف مثلها مثل الملابس.

ثانيا الملاعق: اشتري الملعقة البلاستيكية المناسبة لحجم يد وفم طفلك، وستجدين إرشادات عمرية على الغلاف، وتجنبي إطعامه بالملاعق المعدنية لأنها قد تجرح لثته بسهولة إذا عض عليها، كما أن الأطفال لا يحبون الملاعق الباردة.

ثالثا : اشتري مفرش بلاستيكي كبير وافرشيه في المكان الذي يتناول فيه الطعام حتى تقللي من حجم الأضرار التي سيخلفها طفلك أثناء الطعام.

رابعا : عند شراء كوب لطفلك اشتري الأكواب ذات اليدين والغطاء الذي يوجد به فتحات صغيرة للشرب عن طريق الامتصاص.

خامسا : إذا تمكنتِ من شراء كرسي طعام لطفلك, فسيقلل ذلك كثيرا من الفوضى التي يحدثها الأطفال، حاولي شراؤه ليناسبه لفترة طويلة، وإذا كان طفلك لا يحب البقاء محبوسا في كرسي الطعام فلا تكلفي نفسك شراؤه.

سادسا : من الضروري الانتباه لجميع الارشادات المكتوبة على ادوات الأطفال وبالأخص العمر المناسب لطفلك.

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