نيكول كيدمان ملكة مهرجان كان تنافس على السعفة الذهبية ب4 أفلام

ملكة مهرجان كان هذا هو اللقب الجديد الذي أطلقه البعض على نيكول كيدمان، إذ تشارك النجمة الأسترالية المعروفة بأربعة أفلام في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ70.
ولقد أوضحت نيكول للإعلاميين أن خوضها سباق الجوائز في كان ب4 أفلام هذا العام كان صدفة غير متوقعة، لكنه كان نتيجة لعزمها على الاستمرار “جريئة ومنفتحة” أمام التحديات.
ولقد عرض اثنان من أفلام كيدمان منهم فيلم الكوميديا السوداء للمخرج يورغس لانثيموس “مقتل غزال مقدس”.
وكما هو الحال في أفلام سابقة للانثيموس منها “جراد البحر” و”سن الكلب”، انقسمت ردود الأفعال حول الفيلم، الذي يدور حول خطأ ارتكب في الماضي ويظل مطارداً لأسرة جراح هو كولين فاريل.
وتقول كيدمان بأن فيلم “مقتل غزال مقدس” وأفلامها الأخرى في كان يعكس “روحها المتمردة”.
وأضافت الممثلة المشهورة وملكة المهرجان أن شغفها بالتمثيل مازال قوياً، وتابعت: “أنا في نقطة في حياتي أحاول التظاهر فيها بأني لازلت أبلغ 21 عاماً وأبدأ حياتي العملية”.
جديراً بالذكر أنه وللمرة الأولي سيتم تزيين السعفة الذهبية لمهرجان “كان” السينمائي بالألماس، حيث سترصع بـ 167 قطعة ألماس بمناسبة الاحتفال بالنسخة السبعين للمهرجان الشهير و20 عاماً من الشراكة مع شركة المجوهرات السويسرية شوبارد.
وجائزة السعفة مصنوعة من 118 جرام من الذهب عيار 0.694 قيراط واحتاجت 40 ساعة عمل بمشاركة سبعة من صانعي المجوهرات.
وحسب رويترز كانت قد صممت رئيسة شوبارد كارولين شوفوليه السعفة الذهبية في عام 1998 ويقدر أن قيمتها تجاوزت 20 ألف يورو.
يقام مهرجان كان السينمائي هذا العام في الفترة من 17 إلى 28 مايو، ويرأس لجنة التحكيم بيدرو المودوفار المخرج الأسباني وقدمت حفل الافتتاح الممثلة مونيكا بيلوتشي.
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