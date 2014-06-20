نيكول كيدمان ملكة مهرجان كان تنافس على السعفة الذهبية ب4 أفلام

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ملكة مهرجان كان هذا هو اللقب الجديد الذي أطلقه البعض على نيكول كيدمان، إذ تشارك النجمة الأسترالية المعروفة بأربعة أفلام في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ70.

ولقد أوضحت نيكول للإعلاميين أن خوضها سباق الجوائز في كان ب4 أفلام هذا العام كان صدفة غير متوقعة، لكنه كان نتيجة لعزمها على الاستمرار “جريئة ومنفتحة” أمام التحديات.