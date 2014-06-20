مكانك في المطبخ … هكذا رد الرئيس النيجيري على هجوم زوجته

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أيمن الرفاعي

قامت زوجة الرئيس النيجيري عائشة بخاري بشن هجوم شديد على زوجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. حيث حذرته من أنها لن تقف بجواره في الإنتخابات القادمة ولن تسانده.

كما شنت عبارات هجومية تقلل من شأنه كونه رئيسا للبلاد. وفي أحدى المقابلات الصحفية التي أجرتها بخاري اتهمت زوجها بأنه قام بتعيين عدد من المسؤولين غير المعروفين في الحكومة.

وأكدت بخاري على أنه من بين 50 شخصية حكومية هناك على الأقل 45 شخصية لا يعرفها الرئيس وأضافت قائلة ” حتى أنا لا أعرفهم رغم أنني زوجته منذ 27 عاما”.

هي هنا تلمح إلى أن زوجها يعين المسؤولين في الحكومة بصورة عشوائية. لكن الرد من الرئيس النيجيري جاء سريعا وموجعا. حيث اتهم زوجته بأنها لا تصلح للحديث في السياسة قائلا:” لا أعرف إلى أي حزب تنتمي زوجتي ولكني أقول لها مكانك في المطبخ وحجرة الجلوس والحجرة الأخرى”.

نطق الرئيس النيجيري بهذه الكلمات وهو يقف إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلينا ميركل والتي كانت تنظر إليه بطريقة غريبة جدا. رواد التواصل الإجتماعي صبوا غضبهم الشديد على هجوم الرئيس النيجيري على زوجته وخاصة عندما تحدث عن الحجرة الأخرى.

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