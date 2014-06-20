كريم الليل يغنيك عن “الفلر”

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تتجدد خلايا أجسامنا في وقت الليل، وذلك لأن البروتين المسئول عن تلك العملية ينشط ويعمل خلال النوم العميق، كما يصبح الجلد في هذا الوقت أكثر تقبلاً لامتصاص الكريمات التي تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، لذلك من المهم جداً استخدام كريم الترميم وقت النوم.

اخترنا أهم ما نصح به خبراء التجميل عبر مجلة اليقظة من كريمات الترميم الليلي، لتختاري ما يناسبك منها:

“The Grown Alchemist “، مكوناته فعالة بشكل كبير يحتوي على أوميغا 7 الذي يعتبر نادر الوجود في الطبيعة ومستخرج من نبات البحر النبق بيري، والمعروف بقدرته على تحفيز تجديد خلايا البشرة وعملية الاستشفاء الطبيعي، ويحتوي أيضاً على حمض الهيالورونيك لترطيب وتنعيم مظهر البشرة.

“Vichy Idealia “، تركيبته مبتكرة من المواد الفعالة، تم اختبارها حتى لحالات النوم القليل، تحتوي على حمض الهيالورونيك، حمض الجليسيريزيك لبشرة ممتلئة وناعمة، كما يحتوي على زيوت لترميم البشرة مع فيتامين B3 لترطيب عميق وبشرة أقوى ضد العوامل الخارجية، كما أنه موحد للون.

“loreal Collagen Night”، الكريم الأحدث المقاوم للتجاعيد والمعزّز بالكولاجين، تمّ تصميمه خصيصاً ليخفف بشكل كبير من ظهور التجاعيد وليمنح البشرة نضارة وحيوية.

“clarinc super Restorative Night”، يتميز هذا الكريم بعطر لطيف يسمح لك بأن تغطي في نوم عميق، مستخلص من نبتة “النخلة” من فصيلة قريضة مونبيلييه العضوية، يعمل على تجديد خلايا البشرة ويعمل بشكل كبير على تفتيح الأماكن الداكنة.

للحصول على أفضل النتائج للكريم الليلي ينصح خبراء التجميل، بوضع الكريم على بشرتك في المساء، الوقت الذي تبدأ فيه بشرتك بالتركيز على إصلاح وترميم التلف، وذلك بعد التعقيم وتدليك المنطقة المراد معالجتها، ضعي الكريم بشكل سلس بحركات دائرية إلى الأعلى والخارج، ومن مركز الوجه والرقبة بواسطة راحة وظهر يديكِ.