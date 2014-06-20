خبر سار لجمهور التلفزيون المصري ممنوع إذاعة الإعلانات خلال أي عمل درامي

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أيمن الرفاعي

يصاب المشاهد بحالة من الضجر عندما يكون منهمكا في مشاهدة المسلسل المفضل ثم يقطع هذا التركيز إعلان ترويجي لسلعة معينة.

هذه الحالة من الغضب لم تترك أحد من المشاهدين إلا وأصابته. وبدلا من أن يتابع حلقة المسلسل في 45 دقيقة يجد نفسه مضطرا للجلوس أمام التلفاز لضعف الوقت تقريبا.

بعض المشاهدين قرروا مقاطعة التلفاز بسبب طغيان الطابع الإعلاني على الأعمال الدرامية.

وفضلوا متابعة الأعمال الفنية المفضلة لديهم على الإنترنت دون أن تقاطعهم الإعلانات ولا تشتت انتباههم.

اليوم نزف البشرى للمشاهد حيث أصدر اتحاد النقابات الفنية قرارا يمنع بموجبه إذاعة أي إعلان خلال العمل الدرامي وحذر القنوات الفضائية من حذف المقدمة والنهاية الخاصة بأي عمل فني لصالح الإعلانات بل واعتبر هذه السلوكيات بمثابة تعد صارخ على العمل الدرامي.

بدوره أثنى الكاتب الكبير وحيد حامد على القرار واصفا إياه بأنه ” جيد جدا”. كما أشاد الكاتب محفوظ عبد الرحمن بالقرار حيث أكد أن الإعلانات في منتصف العمل الفني تصيبه بالتشويه.

وبدورنا نعتبره من القرارات العظيمة التي تصب في مصلحة المشاهد حيث يمكنه متابعة الأعمال الدرامية دون تشتيت لكن لن يتسنى له القيام لعمل فنجان القهوة أو كوب الشاي خلال الحلقة.

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