تقرير خطير لمنظمة الصحة العالمية الضوضاء تتسبب في السمنة والعقم والسكته الدماغية

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ريم حنبظاظة – دبي

وفقا لتقارير قدمتها منظمة الصحة العالمية، تم التوصل الى ان التلوث الضوضائي هو واحد من أكثر العوامل التي تهدد الصحة العامة، بل وتشكل خطرا حقيقيا عليها فقد وجد انها مسئولة عن مجموعة من المشاكل مثل، التوتر والنوم وأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما يمكن أن تجعل تكدس الدهون اكثر في الجسم .

فالضوضاء تجعل أجسامنا تنتج هرمونات التوتر كالأدرينالين والنورادرينالين، وإذا استمر الضجيج، يبدأ الجسم بإنتاج هرمون الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد الذي له تأثير سلبي قوي على الصحة.

وترتبط مستويات الكورتيزول المرتفعة بمرض القولون العصبي، والسمنة، ومشاكل النوم، والصداع، والعقم، وارتفاع ضغط الدم لأنك في حالة تأهب مستمر، مما يؤدي إلى خطر أكبر وهو الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقد أظهرت الدراسات أن الذين يعيشون بالقرب من المطار أو الطرق المنشغلة، هم أكثر عرضة للمعاناة من السكتة الدماغية وأمراض القلب والموت المبكر.

نعيش اليوم في عالم مزدحم، مليء بالضوضاء ، لذلك نحن بحاجة للهدوء الذي يبعث السلام الداخلي ويؤثر على حياتنا بإيجابية.

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