“نجوم” ترشح اليمن لأول مرة للأوسكار

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فضيلة بودريش

لأول مرة تمكن اليمن من ترشيح عمل فني سينمائي يمثلها في السباق الفني على جائزة الأوسكار، حيث كشفت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية، التي تشرف على منح جوائز الأوسكار، عن قبولها ترشيح فيلم “أنا نجود بنت العاشرة ومطلقة”، الذي تقدمت به اليمن من أجل المشاركة في سباق “أوسكار أفضل فيلم أجنبي 2016″، علما أن فكرة الفيلم مستقاة من الواقع ويعالج قضية مثيرة، لفتاة في العاشرة تم تزويجها وترفض بعد ذلك الوضع، وتلجأ إلى المحكمة من أجل طلب الطلاق و نيل حريتها.تقوم باخراج الفيلم المخرجة اليمنية خديجة السلامي.

يذكر أن قائمة الأفلام الأجنبية المشاركة في هذه المسابقة تتضمن نحو 8 أفلام عربية، تقدمت بها كل من الجزائر وفلسطين والسعودية ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب، وكانت قضية نجود حقيقية في الواقع قبل ترجمتها الى عمل فني سينمائي، حيث نالت شهرة عالمية واسعة عام 2007، بعد حصولها على حكم قضائي بالطلاق وصف ب”التاريخي”، في مجتمع ذكوري قبلي مازال يحتكم للعرف.

وكانت هيلاري كلينتون قد التقت ب “نجود” عام 2011 في صنعاء، خلال مؤتمر لحقوق المرأة، وأشادت حينها بشجاعتها ووصفتها بالبطلة وقبلت نجود تأليف كتاب يروي معاناتها عام 2009 بمساعدة الصحافية الفرنسية دلفين مينوي.

وعرف الكتاب رواجا كبيرا وترجم إلى 16 لغة ووزع في نحو 35 بلدا، وتكفلت دار النشر بتكاليف دراسة نجود وتوفير منزل لها ولأسرتها من خلال مبيعاته. وكان هذا الفيلم قد حاز على جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2014.

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