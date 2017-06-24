أغربها مقاطعة الجينز الأزرق قوانين غريبة وصارمة في كوريا الشمالية

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هناك العديد من القوانين التي تتسم بالصرامة والغرابة بدولة كوريا الشمالية، ربما نتوقع بعض هذه القوانين لكن هناك البعض الآخر الذي يمكن تصنيفه على أنه درب من الخيال. على سبيل المثال هذه بعض الغرائب الخاصة بكوريا الشمالية:

– هناك ثلاث قنوات تلفزيونية فقط في كوريا الشمالية، ومن يفكر فأخرى يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

– تعتمد الحكومة الكورية الشمالية 28 قصة للشعر، ولا يمكن لأي مواطن أن يقص شعرة بطريقة مختلفة عن هذه الطرق المرخصة من الدولة وإلا كان السجن في انتظاره.

– لكي يعيش المواطن في العاصمة بيونغ يانغ فإنه مضطر أولا للحصول على موافقة من حكومة البلاد. ويحق للحكومة أن تمنح الترخيص للمواطن أو تمنعه دون إبداء أي سبب لذلك.

– وحدهم المسؤولون في الدولة الذين يحق لهم امتلاك سيارة أما العامة من الشعب أو الذين لا يتبوأون مناصب قيادية فليس من حقهم امتلاك سيارة خاصة.

– ممنوع على المواطنين ارتداء الجينز الأزرق.

– ممنوع على مواطني دولة كوريا الشمالية السفر ومغادرة البلاد.

– لا يحق للمواطن امتلاك الكتب المقدسة، فهذا الأمر غير قانوني.

– غير مسموح لشركات أبل وسوني ومايكروسوفت بتوزيع منتجاتها في كوريا الشمالية، كما يمنع على المواطنين امتلاك أجهزة هذه الشركات.