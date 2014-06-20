نوف الشعلان: ولعي برسم “البورتريه”حوّلني إلى الماكياج……السموكي يعود بقوة هذا الشتاء

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لأنها موهوبة في فن الرسم كان طبيعياً أن تتقن فن الماكياج ولأن أكثر ما كانت تحب رسمه هو “البورتريه” أي الوجه فقد برعت برسم الماكياج على وجوه السيدات… هي خبيرة التجميل نوف الشعلان التي تحمل ذوقاً خاصاً وراقياً في عالم الجمال سنتعرف عليه في القاء التالي

كيف كانت بدايتك في عالم التجميل؟

بدء عشقي للماكياج مع حبي للرسم فأنا في الأساس رسامة، وولعي الشديد برسم “البورتريه” تحديداً جعلني أنتقل للماكياج، في البداية طبقت الماكياج على نفسي، فكان ينال إعجاب الجميع، حتى طلبت مني صديقة لوالدتي أن أقوم بعمل ماكياج لصديقاتها من أحدى العائلات المعروفة جداً على مستوى المملكة، وكوني بدأت مع طبقة سيدات المجتمع الراقي، أعطاني ذلك دفعة قوية وثقة بالنفس.

على ماذا تركزين في المرأة؟

أهتم جداً بالجمال ككل وليس فقط بالماكياج، وتعجبني المرأة الذكية المثقفة الناجحة التي لا تهمل مظهرها.

علمنا أنك تقومين بعدد من الدورات التدريبية احكي لنا عن مضمونها؟

بالنسبة للمستوى الذي اقدمه أحدده للمتدربات عن طريق بعض الأسئلة التي أوجهها والتي من خلالها أعرف من أين يجب أن نبدأ لنحصل على أفضل نتيجة، ولا ينتهي دوري هنا فبعد الانتهاء من الدورة أقوم بمساعدة المتدربة على التسوق بحيث نختار سوياً منتجات الماكياج المناسبة لها.

الدورات التي أقدمها تنقسم لقسمين

-عامة وتكون لعدد كبير من السيدات أحرص فيها على تعليم أساسيات الماكياج بالإضافة إلى الطلات الدارجة حسب الموسم

-وهناك الخاصة والتي تقام للسيدة وحدها، وقد اندهشت أنها تلاقي رواجاً أكبر.

-ويمكن عمل دورة أيضاً لمجموعة صغيرة من الصديقات.

بماذا يختلف ماكياج الشتاء عن الصيف؟

بما أننا نميل في الصيف للألوان المرحة الفاتحة والشفافة والخطوط الناعمة المموهة لتتماشى مع الجو ونوعية الملابس، كذلك الحال في الماكياج لذلك أركز على استخدام مستحضرات التجميل الصامدة والمضادة للماء نظراً لحرارة الجو الشديد, أما في الشتاء ألجأ إلى استخدام الألوان الدافئة والخطوط البارزة والبشرة المخملية، وأركز كثيراً على ترطيب البشرة قبل البدء بوضع ماكياج الشتاء تحديداً.

ما هي موضة ماكياج هذا الشتاء؟

سيكون الاعتماد فقط على الكونتور دون غيره فهو ثورة حقيقية في عالم التجميل كونه ينحت الوجه نحت ويخفي عيوبه، كما يعود هذا الشتاء الماكياج المدخن “السموكي”والجديد فيه هو عدم الاستغناء عن الآي لاينر بحيث يكون هناك دمج للسموكي شادو مع الآي لاينر بطريقة معينة جميلة جداً.

ما الذي يميز جمال المرأة الخليجية؟

لون بشرة المرأة الخليجية ساحر كما أن عينيها جميلة جداً، والنساء في الخليج يعطين اهتماماً كبيراً بصحة ونضارة بشرتهن فلذلك يستمتع خبراء التجميل دائماً بعمل الماكياج للملامح الخليجية.

الرموش الإصطناعية أصبحت ضرورة لتكملة الماكياج فما هي نصائحك عند وضعها؟

العديد من السيدات للأسف لا يعلمن أن تركيب الرموش الإصطناعية سلاح ذو حدين فمن الممكن أن تشوه المظهر بالكامل إذا ما تم اختيارها وتركيبها بطريقة لا تتناسب مع ملامح الوجه, وبالنسبة لي أعتبر الرموش خطوة سحرية أساسية تمكنني من تغيير شكل العين بالكامل حيث يمكن شدها للخارج لإبعاد العينين المتقاربة مثلاً والعكس، كما أن الرموش الموجودة لها أنواع وأشكال متعددة فما يتناسب مع شكل عينك قد لا يتناسب وشكل عين غيرك.

كيف يمكن تثبيت الرموش فترة أطول؟

يعتمد ذلك على نوع الغراء المستخدم حيث يوجد في السوق أنواعاً جيدة جداٌ من الغراء، ومن المهم عند تركيب الرموش تجنب وضع الغراء على الرمش الأصلي حتى لا نفقد رموشنا الأصلية وقت إزالتها، كما يجب إزالتها باستخدام القطنه والماء الدافئ.

ما هي موضة تجميل الحواجب؟

الحاجبان من أهم ملامح الوجه التي يجب العناية بها، يمكنني القول أن شكل الحاجبين وحده ينقل الوجه بالكامل من عادي إلى جميل، و بالنسبة لي لا أحبذ الإنجراف وراء الموضة ما لم تتناسب مع مقاييس الوجه، لأن المبالغة بتكثيف أو ترفيع الحاجبين يعطي نتيجة عكسية.

وكيف يكون رسم خط الآي لاينر ولونه شتاءاً؟

يمكننا بواسطة الآي لاينر تغيير شكل العين للأجمل، ودائماً ما أقول للمتدربات التجربة ثم التجربة ثم التجربة فعلى كل سيدة تجربة خط الآي لاينر بأكثر من شكل ومتابعة الفيديوهات لتساعدها على ذلك حتى تصل للشكل المناسب لعينيها، كما يجب أن تجرب عدة أنواع من الآي لاينر حتى تصل للنوع المريح للإمساك به في يدها, أما بالنسبة للون أعتمد الأسود للسهرة والبني للنهار فهو جميل جدا وأنصح السيدات بتجربته.

ما هي ألوان ظلال العين التي تناسب المرأة البيضاء والسمراء و الحنطية؟

البني بدرجاته يليق بجميع ألوان البشرة حيث لا يخلو ماكياج تقريباً من اللون البني، بالنسبة لي أرى أن جميع الألوان مناسبة للجميع، إذا قمنا بانتقاء درجة اللون المناسبة، وليس اللون نفسه، مثلاً الوردي الهادئ جميل على البشرة السمراء، بينما الوردي الزاهي يناسب البيضاء وهكذا, ومن المهم عدم إغفال “التون” المناسب لكل بشرة حسب نوعها, وتوجد عدة طرق يمكن للسيدة بواسطتها معرفة نوع بشرتها وإذا ما يناسبها الألوان الباردة أم الدافئة.

ما هي الأساسيات التي يجب أن تعتمدها المرأة قبل وضع الماكياج؟

نظافة البشرة وترطيبها مهمين جداً، فمهما بلغت مهارة خبيرة التجميل وجودة المستحضرات المستخدمة فهي لا تخفي البشرة التعبة وغير صحية 100%.

هل تسخدمين بعض الحيل لتنحيف الوجه أو تصغير الأنف، اذكريها لنا؟

في علم الألوان يستخدم اللون الغامق دائماً لتصغير المساحة، واللون الفاتح يستخدم للإيحاء بالاتساع، كذلك نفعل مع الوجه وهو ما يسمى بـال “كونتور” أي تحديد الملامح، مع مراعاة إتباع ظلال الوجه الطبيعية والدمج الجيد لإعطاء مظهر طبيعي.

ما الفائدة من استخدام الإضاءة، وأي المناطق تستخدم بها؟

أستخدم الإضاءة لإبراز بعض المناطق حسب الحاجة مثلاً عظمة الحاجب والجبين وأعلى الأنف والذقن، فهي تعطي مظهر مشرق، ومن المهم اختيار نوع ولون الإضاءة بما يتناسب مع نوع ولون البشرة فهناك على سبيل المثال الإضاءة المضغوطة والإضاءة الكريمية وهكذا ..

ما هي قواعد اختيار كريم الأساس المناسب؟

أولا يجب تحديد نوع البشرة عما إذا كان دهني جاف مختلط، وعما إذا كان هناك عيوب أو تصبغات في البشرة، فشركات التجميل تنتج أنواع مناسبة لكل بشرة، كما يجب عند اختيار كريم الأساس مراعاة اختيار درجة صحيحة مناسبة للون البشرة الطبيعي.

من أكثر الفنانات تجديداُ لطلتهن؟

تعجبني نجوى كرم، وعالمياً أنجلينا جولي، وبعيداً عن الفن تأسرني طلة أميرة الطويل ومعرفتها الجيدة لكل ما يناسبها.

ما هي الطريقة المثلى لتنظيف فرش الماكياج؟

بالنسبة لي أستخدم شامبو الأطفال، أجده لطيف جداً على الفرش، أما بالنسبة للفرش التي يستخدمها خبراء التجميل للعديد من الوجوه وأنواع البشرات فيجب أن تنظف بالشامبو والقليل من المطهر، كما يجب عدم فركها وتجفيفها بشدة.