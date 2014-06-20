بعد وفاته بعامين محكمة مصرية تصدر حكما بحبس نور الشريف!!!

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أيمن الرفاعي

يعلم الجميع أن الفنان نور الشريف قد توفي منذ عامين لكن يبدو أن أحد المحاكم المصرية كان لها رأي آخر.

حيث أصدرت محكمة جنح العجوزة حكما يقضي بحبس الفنان الراحل نور الشريف لمدة سنة غيابيا وتغريمه 1000 جنيه مصري.

تعود تفاصيل القضية الى الدعوى التي أقامها الفنان نور الشريف ضد المدعو حسام مهدي عويس صاحب قنوات بانوراما دراما يتهمه فيه بتحرير شيك بدون رصيد إلا أن الأخير حصل على حكم بالبراءة ومن ثم أقام صاحب هذه القنوات بدعوى مضادة متهما الفنان نور الشريف بالتزوير.

وهاهي المحكمة تصدر حكمها بسجن نور الشريف لمدة سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة التزوير لكن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن على دراية بموت الفنان نور الشريف وعندما أخبر بالوفاة أصدر حكما معدلا بتأجيل النظر في القضية إلى 5ديسمبر القادم.

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