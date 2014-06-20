تنطلق بسرعة الصاروخ نورين فرح تمثل مصر بأسبوع الموضة بباريس

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أيمن الرفاعي

وقع الإختيار على المصممة المصرية الشابة نورين فرح لتمثل مصر في اسبوع الموضة العالمي بباريس لعام 2017.

سوف تقام الفعالية في شهر يناير من العام المقبل والتي ستجمع كبار المصممن حول العالم.

بدأت شهرة المصممة نورين فرح في الانتشار قبل عامين واتفق الجميع على مهارتها في استخدام الخامات وذوقها الراقي في التصميم إضافة إلى استغلالها للخامات بصورة احترافية مثل بقية المشاهير من المصممين في دول العالم.

الجميل في هذه الدعوة هو تمثيلها لمصر وللمصممين العرب كما ستتاح لها الفرصة في تقديم جيل من الشباب المساند لها في عملها.

لم تكتف نورين فرح بالموهبة التي تمتلكها في التصميم ولكنها حرصت على صقل ذلك بالدراسة أيضا.

فبعد أن ذاع صيتها بين الناس قررت اجتياز دورات في مجال التصميم في ميلانو وفلورنسا. وقد بدأت نورين فرح عملها بتصميم الفساتين مجانا للأصدقاء كنوع من المجاملة لكنها وصلت الآن إلى درجة الإحتراف حيث تبيع فستان الكوكتيل بما يعادل 1000 دولار في حين يبلغ فستان الزفاف لديها لحوالي 5000 دولار.

فرح ليست الوحيدة من بنات جيلها التي تحظى بمثل هذه الفرصة فقد سبق وأن ظهرت علامة ” أختين” للإكسسوارات المصرية في اسبوع الموضة بلندن كما ظهرت تصاميم ملابس” فريدة تمراز” على سجادة الأوسكار الحمراء قبل ذلك.

وعن هذه الظاهرة تؤكد نورين فرح أن الشباب في وقتنا الحالي لديه حالة من التفتح وقد أتاحت وسائل التواصل الإجتماعي وكذلك التكنولوجيا الفرصة كي يتعلموا من المدارس والكتب الأمريكية والغربية.

كما قلنا سيقام اسبوع الموضة في باريس في شهر يناير المقبل بمشاركة 47 عارضا من جميع أنحاء العالم وعلى مدار خمسة أيام.

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