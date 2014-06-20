منظمة الصحة العالمية تؤكد النوتيلا سم قاتل

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ضربة موجعة صوبتها منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فور إعلانهما عن المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك شيكولاتة نوتيلا.

حيث ظهر التقرير الصحي هذا الاسبوع ليؤكد أن الذين يتناولون هذه المنتجات معرضون للإصابة بأمراض السرطان القاتلة.

وفي التقرير أفادت كلا من المنظمتين أن زيت النخيل عندما يتم تسخينه لدرجات حرارة مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وهو ما يحدث تماما عند صناعة شيكولاتة نوتيلا.

بدورها سارعت شركة “فيريرو” الإيطالية بالدفاع عن منتجها والذي يمثل خمس مبيعات الشركة، حيث تصل أرباح الشركة من بيع النوتيلا فقط حوالي 10 مليارات دولار سنويا.

وذكر البيان الصادر عن الشركة أن استخدام أي نوع آخر من الزيوت بخلاف زيت النخيل سوف يؤدي إلى الحصول على منتج ردئ وكأننا نرجع خطوات إلى الوراء.

وقد قامت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بالتحذير من استخدام زيت النخيل في الطهي أو صناعة أي منتجات غذائية في شهر مايو الماضي.

حيث أكدت في ذلك الوقت أن هذا الزيت يؤدي إلى توليد ملوثات مسببة للسرطان فور تكريره عند درجة حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية.

وعلى الرغم من ذلك لم توصي الهيئة بالتوقف عن استخدامه، ويتم تسخين زيت النخيل على درجة حرارة عالية للتخلص من رائحة زيت النخيل ولونه الأحمر الطبيعي.

وتدعي شركة فيريرو المنتجة لشيكولاتة نوتيلا أنها تستخدم طرق صناعية تمزج بين درجات حرارة أقل من 200 درجة مؤية وضغط منخفض جدا وبذلك يتم التقليل من الملوثات الناتجة.