المكسرات.. غذاء الرشاقة والصحة بعقلانية

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محمد ناجي

تشير الأبحاث إلى أن تناول أصناف أصغر من الطعام طوال اليوم يمكن أن يساعدك فعلياً في التخسيس لكن لو أحسنت الاختيار بعقلانية. المكسرات وسيلة مضمونة للحصول على الكثير من العناصر الغذائية التي نحتاج إليها فهي توفر لنا الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين والألياف.

ومع أن هذه الجواهر الغذائية عالية السعرات الحرارية عموماً إلاّ أنك طالما لم تفرطي في تناولها فلا خوف على مخططاتك الهادفة لإنقاص الوزن بل ربما تفيدك في سعيك للوصول إلى أهدافك التخسيسية. ولأنها تشعرك بالشبع فمن الممكن أن تساعدك حقاً في الحفاظ على حميتك. الخبراء يوصون بعدم أكل أكثر من 10-12 حبة مكسرات في اليوم الواحد. التنويع هنا يضمن عدم الشعور بالملل…

البندق

30 جراماً من البندق توفر نحو ربع المقدار الموصى به يومياً من النحاس اللازم لصنع كرات الدم الحمراء والبيضاء والنخاعين. هذه الحصة توفر كذلك 86% من الكمية الموصى بها يومياً من المنجنيز وهو المعدن اللازم للحفاظ على صحة الجلد والعظام والغضاريف.

الجوز

ربع كوب من الجوز يوفر 90% من المقدار الموصى به يومياً من أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة جداً لصحة القلب ومكافحة الالتهاب، كما توصل العلماء إلى أن الجوز أحد اهم المصادر النباتية لمضادات الأكسدة الواقية من اعتلال القلب.

الصنوبر

مصدر إشباع عظيم لأن وزن كمية كبيرة منه قليل جداً مقارنة بغيره كما أنه يوفر نحو 20% من الكمية الموصى بها يومياً من فيتامين K الضروري لصحة الدم وهو غني جداً بالمنجنيز.

الفستق

مليء بالثيامين اللازم للوظائف العصبية والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات كما يحتوي على قدر من البوتاسيوم يفوق ما هو موجود في الموز. أيضاً توصل العلماء إلى أن الفستق يساعد في خفض الكولسترول وتبطئة امتصاص الكربوهيدرات ويقلل التوتر.

اللوز

مصدر ممتاز للبروتين اللازم لبناء العضلات والألياف الموفرة للشبع وهو مفيد جداً لمن يتبعون أنظمة غذائية تخسيسية. وسواء كان الرجال مهتمين بمسألة التخسيس أم لا، فيجب أن يعلموا أنهم لا يزالون بحاجة إلى جرعة يومية من اللوز، لأن 30 جراماً من اللوز يومياً توفر نحو 40% من الكمية التي يوصى بها يومياً من فيتامين E المهم للوقاية من سرطان البروستاتا.

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