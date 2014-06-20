أزياء

مصممة أزياء ميشيل أوباما ترفض التعاون مع زوجة ترامب

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مصممة أزياء ميشيل أوباما ترفض التعاون مع زوجة ترامب

أيمن الرفاعي

عبرت مصممة الأزياء العالمية صوفيا تيللي وهي المصممة الخاصة بالسيدة ميشيل أوباما عن رفضها التعاون مع زوجة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ومن خلال تغريدها على تويتر ذكرت تيللي أنها لن تصمم أزياء ميلانيا ترامب وترفض هذا الأمر تماما.

وأوضحت خلال هذه التغريدة أن السبب في ذلك هو تصريحات زوجها العنصرية واحتقاره للأجانب في خطاباته الإنتخابية السابقة إضافة إلى عنصريته الدينية أيضا.

ليس هذا فحسب بل أكدت أنها سوف تهاجر وتترك الولايات المتحدة داعية زميلاتها إلى عدم التعاون مع ميلانيا ترامب.

ولم تنس أيضا الإشادة بالسيدة ميشيل أوباما والتي ساهمت في شهرتها بقوة. وقد أحدثت هذه التغريدة ضجة واسعة في الأوساط الأمريكية بين مؤيد ومعارض لكن الشئ المشترك كان اتهام هذه المصممة بالسلبية.

مصممة أزياء ميشيل أوباما ترفض التعاون مع زوجة ترامب

تبلغ صوفيا تيللي 52 عاما وتعيش في الولايات المتحدة منذ 15 عاما وتعد من أكثر المصممين مشاركة في اسبوع الموضة في نيويورك.

وتركز صوفيا على أنوثة المرأة وشخصيتها وقد حازت على إعجاب سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما منذ العام 2009 مما ساهم في شهرتها وانتشارها.

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