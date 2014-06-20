قبل ان يغادر البيت الأبيض أوباما يمنح وسام الحرية ل21 نجم

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فضيلة بودريش

قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما تكريم عدة شخصيات في الفن والرياضة والنشاط الخيري وإدارة الأعمال قبل أسابيع قليلة من مغارته البيت الأبيض، ضمن قائمة تتكون من 21شخصا سوف يتوجون بوسام الحرية الرئاسي، علما أنه أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.

فقد أكدت أخبار من البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي المنتهية عهدته، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل، سوف يقلد الأوسمة لعدة شخصيات مشهورة، نذكر من بينها المطرب العالمي بروس سبرينجستين، والمغنية ديانا روس، إلى جانب نجما كرة السلة الأمريكية السابقان مايكل جوردان وكريم عبد الجبار، وبالإضافة إلى مجموعة من الممثلين، على غرار توم هانكس وروبرت دي نيرو وروبرت رودفورد وسوف يقام الحفل داخل البيت الأبيض يوم الـ22 من شهر نوفمبر الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي أوباما قد أكد في بيان له أن “..وسام الحرية الرئاسي ليس أرفع وسام مدني في بلادنا فحسب.. بل هو تقدير لفكرة أننا جميعا، بصرف النظر عن المكان الذي جئنا منه لدينا الفرصة لتغيير هذا البلد إلى الأفضل”

علما بأن الميدالية أو الوسام، يمنح سنويا للفئة التي قدمت إسهامات فريدة من نوعها، في سبيل خدمة المصالح الأمنية والقومية الأمريكية والسلام العالمي، أو لكل من بذلوا جهودا ثقافية أو عامة أو خاصة كبيرة لخدمة الإنسانية.

وتضم قائمة المتوجين بالوسام كل من بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وزوجته ميليندا تكريما لمؤسستهما الخيرية وعرفانا لجهودهما، وكذلك مقدمة البرامج الحوارية إيلين دجينيريس والممثلة سيسلي تايسون.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سيغادر منصبه، الذي بقي فيه ثماني سنوات، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.

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