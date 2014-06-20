موضة الـOff-The-Shoulder تعود إلى الواجهة هذا الصيف

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يبدو أن موضة هذا الصيف ستكون غنية بالتصاميم الأنثوية الجميلة. ولعل أبرزها موضة الـOff-The-Shoulder التي عادت إلى الواجهة هذا الموسم كاشفة عن قصّات وأشكال جديدة ومختلفة.

وتتنوّع قصاّت الـOff-The-Shoulder لتتلاءم مع الحياة العصرية اليومية والملابس كافة بدءاً من الفساتين القصيرة، مروراً بالـ “تي شيرتات” والقمصان وصولاً الى البلوزات التي يمكن إرتداؤها مع سراويل الجينز أو التنانير.

أما الأقمشة فبدت متنوعة أيضاً، حيث ظهر القطني منها، والتريكو والبوبلين وغيرها من الأنواع التي تمنحك الإنتعاش في الصيف الحارّ.