يخلصك من البقع الصعبة…اصنعي صابون منزلي من زيت القلي

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من الضروري للغاية الاستفادة بكل ما لدينا من مخلفات منزلية، واليوم لدينا فكرة عبقرية نود مشاركة القراء بها.

حيث سنتعلم سوياً وبسهولة كيفية صناعة الصابون من زيت القلي أو التحمير. والصابون الناتج هنا سوف نستعمله فقط للتخلص من البقع العنيدة قبل دخولها إلى الغسالة.

حيث أثبت كفاءة شديدة في التخلص من أصعب البقع وأشدها قوة وأكثرها عناداً، ليس هذا فحسب ولكن يمكن استخدامه أيضاً للتخلص من الدهون بأواني الطهي، فكيف نصنع هذا النوع من الصابون؟

المكونات:

لتر من الزيت الناتج عن التحمير يصفى جيداً

150 جرام بوتاس ( صودا كاوية) يمكن الحصول عليه من أي محل يبيع المنظفات { ممنوع لمس الصودا الكاوية باليدين}

أي نوع من الزيوت العطرية

نصف كوب ماء

الطريقة

* في إناء من البلاستيك أو الزجاج أضيفي البوتاس واتبعيه بإضافة الماء. سوف ينجم عن هذا التفاعل خروج دخان كثيف ولذلك يجب أن يتم في مكان جيد التهوية.

* استخدمي ملعقة خشبية للتقليب جيداً حتى امتزاج الخليط ثم أضيفي الزيت وعاودي التقليب من جديد لمدة 10 دقائق.

*استمري بالتقليب إلى أن تحصلي على خليط متماسك القوم( مثل البشاميل).

*صبي الخليط في قالب مسطح من البلاستيك أو الزجاج.*

*اتركي قالب الصابون في مكان جيد التهوية وتصل إليه الشمس( البلكونة مثلاً) لمدة 10 أيام.

*بعد هذه المدة يمكنك تقطيع الصابون بالحجم المناسب ومن ثم استخدامه.