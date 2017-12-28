ابتسام تسكت الأكثر تتويجاً بالجوائز بين الفنانات المغربيات في 2017

أحرزت المغنية المغربية “ابتسام تسكت”، جائزة أفضل مطربة صاعدة ضمن فعاليات جوائز “الدير جيست” التي نظمت الأسبوع الماضي بمصر، وعرفت تكريم المميزين من عالم الفن والإعلام، وهي ثالث جائزة تحصل عليها خريجة برنامج “ستار أكاديمي”، خلال 2017.

ويأتي تتويج “تسكت” بمصر، على بعد أيام من حصولها على جائزة “موروكو ميوزيك أوورد”، كأفضل فنانة “البوب دانس”، وذلك بعد حصولها أيضاً على جائزة أفضل فنانة في شمال افريقيا، لتكون الوحيدة التي حققت 3 جوائز بهذه السنة.

ويرى “المتتبعون” أن الفضل في نجاح “تسكت” يعود إلى حضورها القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي بات “حاسماً” في تتويج بعض الفنانين بالعديد من الجوائز، وليس لقوة صوتها أو جودته.

وكانت “تسكت” قد أثارت الجدل خلال تسلمها جائزة “موركو ميوزيك أوورد”، بعد تجاهلها لأحد الفنانين المساهمين في عملها الأخير “بغاني بعيوبي”، وتلقت انتقادات قوية من الجمهور المغربي الذي تابع البث المباشر لحفل توزيع الجوائز، حين “تعمدت” عدم تحيته وتحاشت التقاط صور معه، حيث طرحت أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن الدي جي “أمين” كان سبباً في إقناع الفنان العالمي “أليكس ميكا” لمشاركتها في أغنية “بغاني بعيوبي” التي طرحت شهر أغسطس الماضي، وتجاوزت 7 ملايين مشاهدة إلى حد اللحظة.