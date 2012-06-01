تفوقه في العمر ب9 سنوات……. مي كساب: زوجي “أوكا” يشاهد الأفلام الكرتونية

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كشفت الفنانة مي كساب أن زوجها المطرب الشعبي الشاب محمد صلاح الشهير باسم “أوكا”، مازال يشاهد الأفلام الكرتونية باستمتاع كبير بعكسها، وأرجعت ذلك إلى أنه يوجد فارق في السن بينهما، على اعتبار أنها تفوقه في العمر بنحو 9 سنوات، لكنها وصفته بالزوج الهادئ والرزين ولكنه عنيد بينما اعترفت بأنها تتسم بالعصبية.

نفت مي كساب أن يكون فارق السن الذي يوجد بينها وبين زوجها محمد صلاح الشهير باسم أوكا، يزعجها أو يسبب لها الإحراج، وأرجعت كل ما يشاع إلى بعض من أطلقت عليهم صفة المهاجمين، الذين يحاولون التدخل في حياتها الخاصة ولا يحق لهم ذلك.

لم تخف مي كساب خلال لقائها في برنامج يحمل عنوان “شيخ الحارة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة وتبثه فضائية “القاهرة والناس” أن فارق العمر الذي يوجد بينها وبين زوجها مطرب المهرجانات الشعبية 9 سنوات.

واعتبرت أن هذا الفارق أفضى إلى حدوث تباين بينهما، والمتمثل في أن زوجها أوكا يحب كثيراً مشاهدة أفلام الكرتون بشكل دائم وباستمتاع كبير، بعكسها كونها لا تجذبها الرسوم المتحركة على الإطلاق.

وحمدت مي الله أنه لا توجد أي مشاكل في علاقتها الزوجية، خاصة أن لديها القدرة على التعامل مع الآخرين، مهما اختلفت توجهاتهم بشكل ذكي وموفق، لكن زوجها لم يتعبها في التعامل لأنه يتسم بالرزانة والهدوء إلا أنها أشارت إلى أنه عنيد..

كانت مي كساب قد ذكرت في تصريحات إعلامية سابقة عن كيفية بدء علاقتها بزوجها، أي عندما صارحت أوكا في أول لقاء جمعهما بسنها الحقيقي والذي كان في ذلك الوقت 30 عاماً، وكيف أنه لم يصدق وأخبرها بأنها تبدو أقل بكثير، وقالت بعد زواجها به بأنها لم تخجل يوماً بسبب فارق السن بينهما.